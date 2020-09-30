Марка Hyundai представила «спортивный» хэтч i20 N Line

Взгляните на загородный дом от дизайнеров Aston Martin за 605 миллионов рублей

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Aston Martin и архитектурное бюро S3 Architecture представили эскизы совместного проекта под названием Sylvan Rock. Как пишет Autoevolution, поместье возведут посреди дикого леса в долине реки Гудзон в двух часах езды от Нью-Йорка. Примерная цена — 7,7 миллиона долларов (605,5 миллиона рублей).

1/18

  • В Aston Martin называют проект «трёхмерным жилым произве­дением искусства, полностью интегриро­ванным в окружающую среду»: дом Sylvan Rock вписан в окружающий ландшафт с учётом его рельефа, а в отделке строений используются натуральное дерево, металл и стекло.

  • Жилая площадь главного дома составляет 555 кв. м, на которых располо­жились четыре спальни, две ванные комнаты, холл, кабинет и винный погреб. Кроме того, проект включает в себя гараж на три авто­мобиля, полностью просматри­ваемый изнутри помещения.

  • На территории поместья построят также три гостевые виллы, бассейн с собственной верандой и «домик на дереве» — отдельное жилое простран­ство в стиле глэмпинга. Впрочем, разработчики заявляют, что использовать допол­нительные помещения можно в любых целях: например, устроить там фитнес-зал или ещё один кабинет.

  • Выделен участок под небольшой огород, где можно выращивать органические продукты для личного потреб­ления или продажи на фермерских рынках. Реализация проекта стартует в 2021 году.

  • Ранее в Сети были опубликованы эскизы многоэтажного жилого комплекса, разра­ботанного для Куала-Лумпура. В создании дизайн-проекта участво­вали стилисты фирмы Porsche, которые, к примеру, предложили снабдить небоскрёб колесом обозрения на крыше, оформ­ленным в виде немецких наручных часов.

Пожили бы в таком доме?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение