Взгляните на загородный дом от дизайнеров Aston Martin за 605 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
Компания Aston Martin и архитектурное бюро S3 Architecture представили эскизы совместного проекта под названием Sylvan Rock. Как пишет Autoevolution, поместье возведут посреди дикого леса в долине реки Гудзон в двух часах езды от Нью-Йорка. Примерная цена — 7,7 миллиона долларов (605,5 миллиона рублей).
В Aston Martin называют проект «трёхмерным жилым произведением искусства, полностью интегрированным в окружающую среду»: дом Sylvan Rock вписан в окружающий ландшафт с учётом его рельефа, а в отделке строений используются натуральное дерево, металл и стекло.
Жилая площадь главного дома составляет 555 кв. м, на которых расположились четыре спальни, две ванные комнаты, холл, кабинет и винный погреб. Кроме того, проект включает в себя гараж на три автомобиля, полностью просматриваемый изнутри помещения.
На территории поместья построят также три гостевые виллы, бассейн с собственной верандой и «домик на дереве» — отдельное жилое пространство в стиле глэмпинга. Впрочем, разработчики заявляют, что использовать дополнительные помещения можно в любых целях: например, устроить там фитнес-зал или ещё один кабинет.
Выделен участок под небольшой огород, где можно выращивать органические продукты для личного потребления или продажи на фермерских рынках. Реализация проекта стартует в 2021 году.
Ранее в Сети были опубликованы эскизы многоэтажного жилого комплекса, разработанного для Куала-Лумпура. В создании дизайн-проекта участвовали стилисты фирмы Porsche, которые, к примеру, предложили снабдить небоскрёб колесом обозрения на крыше, оформленным в виде немецких наручных часов.