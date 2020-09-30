Взгляните на загородный дом от дизайнеров Aston Martin за 605 миллионов рублей

В Aston Martin называют проект «трёхмерным жилым произве­дением искусства, полностью интегриро­ванным в окружающую среду»: дом Sylvan Rock вписан в окружающий ландшафт с учётом его рельефа, а в отделке строений используются натуральное дерево, металл и стекло.

Жилая площадь главного дома составляет 555 кв. м, на которых располо­жились четыре спальни, две ванные комнаты, холл, кабинет и винный погреб. Кроме того, проект включает в себя гараж на три авто­мобиля, полностью просматри­ваемый изнутри помещения.

На территории поместья построят также три гостевые виллы, бассейн с собственной верандой и «домик на дереве» — отдельное жилое простран­ство в стиле глэмпинга. Впрочем, разработчики заявляют, что использовать допол­нительные помещения можно в любых целях: например, устроить там фитнес-зал или ещё один кабинет.

Выделен участок под небольшой огород, где можно выращивать органические продукты для личного потреб­ления или продажи на фермерских рынках. Реализация проекта стартует в 2021 году.