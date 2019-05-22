Aston Martin отпразднует юбилей Джеймса Бонда спецверсией с шампанским в багажнике
Николай Андреев
В честь 50-летия киноленты «На секретной службе её величества», шестого фильма о Джеймсе Бонде (в котором Aston Martin DB5 впервые заменили на модель DBS), компания Aston Martin выпустит ограниченную серию купе DBS Superleggera под названием On Her Majesty’s Secret Service Special Edition.
Особый Aston Martin DBS Superleggera получил оливковый цвет кузова, повторяющий машину из фильма. Кроме этого, решётка радиатора и колёсные диски новинки схожи по дизайну с классическим купе полувековой давности.
В салоне — особые накладки на пороги, обивка сидений из чёрной кожи и серой алькантары с контрастной красной прострочкой. Декоративные панели выполнены из углепластика.
К каждому юбилейному автомобилю прилагается специальный футляр для напитков, который размещается в особой нише в багажнике. В него помещаются две бутылки шампанского и четыре бокала.
Технических изменений у Aston Martin DBS Superleggera OHMSS Special Edition нет. Купе оснащается 5,2-литровым V12 с двумя турбинами мощностью 725 л.с. и 900 Ньютон-метров. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 342 км/ч.
Всего выпустят 50 экземпляров юбилейного Aston Martin DBS Superleggera. Стоимость каждого автомобиля составляет 307 007 фунтов стерлингов (25,1 миллиона рублей). Поставки машин заказчикам начнутся 13 декабря этого года. Ровно 50 лет назад в этот день состоялась премьера фильма «На секретной службе её величества».