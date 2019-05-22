Aston Martin отпразднует юбилей Джеймса Бонда спецверсией с шампанским в багажнике

Особый Aston Martin DBS Superleggera получил оливковый цвет кузова, повторяющий машину из фильма. Кроме этого, решётка радиатора и колёсные диски новинки схожи по дизайну с классическим купе полувековой давности.

В салоне — особые накладки на пороги, обивка сидений из чёрной кожи и серой алькантары с контрастной красной прострочкой. Декоративные панели выполнены из углепластика.

К каждому юбилейному автомобилю прилагается специальный футляр для напитков, который размещается в особой нише в багажнике. В него помещаются две бутылки шампанского и четыре бокала.

Технических изменений у Aston Martin DBS Superleggera OHMSS Special Edition нет. Купе оснащается 5,2-литровым V12 с двумя турбинами мощностью 725 л.с. и 900 Ньютон-метров. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 342 км/ч.