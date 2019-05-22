В LR Discovery Sport стало ещё больше спорта

Aston Martin отпразднует юбилей Джеймса Бонда спецверсией с шампанским в багажнике

Новости

Николай Андреев

В честь 50-летия киноленты «На секретной службе её величества», шестого фильма о Джеймсе Бонде (в котором Aston Martin DB5 впервые заменили на модель DBS), компания Aston Martin выпустит ограниченную серию купе DBS Superleggera под названием On Her Majesty’s Secret Service Special Edition.

1/4

  • Особый Aston Martin DBS Superleggera получил оливковый цвет кузова, повторяющий машину из фильма. Кроме этого, решётка радиатора и колёсные диски новинки схожи по дизайну с классическим купе полувековой давности.

  • В салоне — особые накладки на пороги, обивка сидений из чёрной кожи и серой алькантары с контрастной красной прострочкой. Декоративные панели выполнены из углепластика. 

  • К каждому юбилейному автомобилю прилагается специальный футляр для напитков, который размещается в особой нише в багажнике. В него помещаются две бутылки шампанского и четыре бокала.

  • Технических изменений у Aston Martin DBS Superleggera OHMSS Special Edition нет. Купе оснащается 5,2-литровым V12 с двумя турбинами мощностью 725 л.с. и 900 Ньютон-метров. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 342 км/ч.

  • Всего выпустят 50 экземпляров юбилейного Aston Martin DBS Superleggera. Стоимость каждого автомобиля составляет 307 007 фунтов стерлингов (25,1 миллиона рублей). Поставки машин заказчикам начнутся 13 декабря этого года. Ровно 50 лет назад в этот день состоялась премьера фильма «На секретной службе её величества».

Что нужнее для шпионской машины?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение