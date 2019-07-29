Старый Aston Martin превратили в чумовой дрэгстер с 9,3-литровым двигателем

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Николай Андреев
В Великобритании авторы канала VeeDubRacing встретили на мероприятии по дрэг-рейсингу Aston Martin DBS 1970 года, превращённый в монстра с мотором мощностью более 2500 лошадиных сил.
На британское купе вместо родного 324-сильного 5,3-литрового V8 установили 9,3-литровый восьмицилиндровый двигатель Chevrolet, дополнив его одной, но очень большой турбиной. С новым сердцем Aston Martin проезжает четверть мили (402 метра) за 6,93 секунды, а его скорость в конце отрезка достигает 325 км/ч.