Старый Aston Martin превратили в чумовой дрэгстер с 9,3-литровым двигателем

В Великобритании авторы канала VeeDubRacing встретили на мероприятии по дрэг-рейсингу Aston Martin DBS 1970 года, превращённый в монстра с мотором мощностью более 2500 лошадиных сил.

На британское купе вместо родного 324-сильного 5,3-литрового V8 установили 9,3-литровый восьмицилиндровый двигатель Chevrolet, дополнив его одной, но очень большой турбиной. С новым сердцем Aston Martin проезжает четверть мили (402 метра) за 6,93 секунды, а его скорость в конце отрезка достигает 325 км/ч.