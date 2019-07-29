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Старый Aston Martin превратили в чумовой дрэгстер с 9,3-литровым двигателем

Видео

Николай Андреев

В Великобритании авторы канала VeeDubRacing встретили на мероприятии по дрэг-рейсингу Aston Martin DBS 1970 года, превращённый в монстра с мотором мощностью более 2500 лошадиных сил.

На британское купе вместо родного 324-сильного 5,3-литрового V8 установили 9,3-литровый восьмицилиндровый двигатель Chevrolet, дополнив его одной, но очень большой турбиной. С новым сердцем Aston Martin проезжает четверть мили (402 метра) за 6,93 секунды, а его скорость в конце отрезка достигает 325 км/ч.

Mark Todd was at the Doorslammers event back in May at Santa Pod Raceway. He was out in his new car, which is a 1970 Aston Martin DBS V8. It is now running a 568ci Big Block Chevy with a 118mm Turbo. The car is also still street legal. It was Mark's first outing in the car, and on his first full run he put in a time of 8.18 @ 172mph. He went on to back this up with a quicker run of 7.81 @ 179mph. At an event a month later, he went on to smash this, with a run of 6.93 @ 202mph. Is there a quicker Aston Martin out there.........I think not. Engine builders EDA ....Kenny, Ben & Dennis Fueltech ECU & Electrics .... B&H Trevor&steve Hirst Setup and Baseline the car......Jon Webster Ali fabrication......Russ Fellows Carbon front.....DRE Dale Rear End.....Geoff Hauser Please like the videos, subscribe, check out my facebook page and contact me if you are looking for a video of your vehicle. I may just have one :) https://www.facebook.com/VeeDubRacing COPYRIGHT WARNING: You do not have permission to download and re-upload our videos anywhere in any form. You can click the share button on YouTube for that, or copy/paste the URL to social media

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