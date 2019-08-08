За редчайший универсал Aston Martin попросят шестизначную сумму в долларах

На сайте аукционного дома есть и краткая история создания этого автомобиля. Согласно ей, владелец компании Aston Martin Дэвид Браун (именно его инициалы DB носят большинство моделей марки) был недоволен практичностью купе DB5. Поэтому он однажды привёл на собрание совета директоров свою собаку Кенди, посадил на стол и потребовал построить машину, в которой можно её перевозить.

Так как завод Aston Martin был занят производством традиционных купе, универсал DB5 поручили британскому кузовному мастеру Гарольду Рэдфорду. Его фирма создала 12 экземпляров, четыре из которых — с левым рулём.

Леворульный автомобиль, выставленный на торги, первоначально принадлежал некоему Райнеру Хейману из Швейцарии. Он дополнительно оплатил такие опции, как передние ремни безопасности, съёмные подголовники, антенна для радио увеличенной мощности и надписи с инициалами владельца на дверях.

Автомобиль передавался по наследству и покинул семью в 2003 году. Новый покупатель вложился в реставрацию: универсал перекрасили и расточили стандартный четырёхлитровый двигатель до 4,2 литра, трёхступенчатую автоматическую коробку передач заменили на пятиступенчатую «механику».