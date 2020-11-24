Обновлённая Toyota Camry, самый дорогой российский мост и другие события дня

Aston Martin продаст коллекцию из трёх уникальных гоночных Vantage

Новости

Дмитрий Елизаров

Британский производитель суперкаров Aston Martin анонсировал спецсерию из трёх трековых автомобилей Vantage образца прошедшего десяти­летия. Машины воссозданы специально для коллекции, которая получила название Legacy. Все три модели имеют в биографии победы в престижных мировых сериях.

1/6

  • Набор включает в себя три трековые моди­фикации Vantage образца 2005 года с индексами GTE, GT3 и GT4. Версию Vantage GT4 компания пред­ставила ещё в 2009 году, и за 10 лет было построено лишь 107 машин. Нынешний суперкар с 4,7-литровым V8 стал 108-м.

  • Vantage GT3 дебютиро­вал в 2012 году. Суперкар с 600-сильным 12-цилинд­ровым двигателем неодно­кратно выигрывал британские кузовные чемпионаты. Карьера модели закон­чилась в 2018 году, а ещё через год болид заменили основанным на Vantage нового поколения. Общее количество существующих суперкаров этого типа — 46.

  • В том же 2012 году Aston Martin вывел на гоночные трассы ещё одну версию Vantage с индексом GTE. Она ознаменовала возвращение компании к классу серийных машин после участия в категории прототипов LMP1. На счету этой модели, к примеру, две победы в «Ле-Мане» и семь титулов на чемпионате мира по гонкам на вынос­ливость. Изначально в Aston Martin построили только шесть болидов, а участник коллекции станет седьмым.

  • Кузова всех трёх суперкаров оформлены в едином стиле, а машины полностью готовы к гонкам. Однако в Aston Martin рассчиты­вают, что автомобили не выйдут на трассы, а займут место в собрании какого-нибудь увлечённого коллекци­онера. Приобрести машины по отдель­ности будет нельзя, но стоимость Aston Martin Legacy на данный момент не афишируется.

  • В прошлом году компания представила другой коллекционный набор из двух машин под названием Centenary. В него вошли рестомод DB4 GT Zagato и современный DBS GT Zagato, которые продавались только парой по цене от 6 миллионов фунтов (чуть более 8 милли­онов долларов). Всего британцы соберут 19 таких комплектов.

Купили бы такой набор?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение