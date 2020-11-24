Aston Martin продаст коллекцию из трёх уникальных гоночных Vantage

Набор включает в себя три трековые моди­фикации Vantage образца 2005 года с индексами GTE, GT3 и GT4. Версию Vantage GT4 компания пред­ставила ещё в 2009 году, и за 10 лет было построено лишь 107 машин. Нынешний суперкар с 4,7-литровым V8 стал 108-м.

Vantage GT3 дебютиро­вал в 2012 году. Суперкар с 600-сильным 12-цилинд­ровым двигателем неодно­кратно выигрывал британские кузовные чемпионаты. Карьера модели закон­чилась в 2018 году, а ещё через год болид заменили основанным на Vantage нового поколения. Общее количество существующих суперкаров этого типа — 46.

В том же 2012 году Aston Martin вывел на гоночные трассы ещё одну версию Vantage с индексом GTE. Она ознаменовала возвращение компании к классу серийных машин после участия в категории прототипов LMP1. На счету этой модели, к примеру, две победы в «Ле-Мане» и семь титулов на чемпионате мира по гонкам на вынос­ливость. Изначально в Aston Martin построили только шесть болидов, а участник коллекции станет седьмым.

Кузова всех трёх суперкаров оформлены в едином стиле, а машины полностью готовы к гонкам. Однако в Aston Martin рассчиты­вают, что автомобили не выйдут на трассы, а займут место в собрании какого-нибудь увлечённого коллекци­онера. Приобрести машины по отдель­ности будет нельзя, но стоимость Aston Martin Legacy на данный момент не афишируется.