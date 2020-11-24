Aston Martin продаст коллекцию из трёх уникальных гоночных Vantage
Дмитрий Елизаров
Британский производитель суперкаров Aston Martin анонсировал спецсерию из трёх трековых автомобилей Vantage образца прошедшего десятилетия. Машины воссозданы специально для коллекции, которая получила название Legacy. Все три модели имеют в биографии победы в престижных мировых сериях.
Набор включает в себя три трековые модификации Vantage образца 2005 года с индексами GTE, GT3 и GT4. Версию Vantage GT4 компания представила ещё в 2009 году, и за 10 лет было построено лишь 107 машин. Нынешний суперкар с 4,7-литровым V8 стал
108-м.
Vantage GT3 дебютировал в 2012 году. Суперкар с 600-сильным 12-цилиндровым двигателем неоднократно выигрывал британские кузовные чемпионаты. Карьера модели закончилась в 2018 году, а ещё через год болид заменили основанным на Vantage нового поколения. Общее количество существующих суперкаров этого типа — 46.
В том же 2012 году Aston Martin вывел на гоночные трассы ещё одну версию Vantage с индексом GTE. Она ознаменовала возвращение компании к классу серийных машин после участия в категории прототипов LMP1. На счету этой модели, к примеру, две победы в «Ле-Мане» и семь титулов на чемпионате мира по гонкам на выносливость. Изначально в Aston Martin построили только шесть болидов, а участник коллекции станет седьмым.
Кузова всех трёх суперкаров оформлены в едином стиле, а машины полностью готовы к гонкам. Однако в Aston Martin рассчитывают, что автомобили не выйдут на трассы, а займут место в собрании какого-нибудь увлечённого коллекционера. Приобрести машины по отдельности будет нельзя, но стоимость Aston Martin Legacy на данный момент не афишируется.
В прошлом году компания представила другой коллекционный набор из двух машин под названием Centenary. В него вошли рестомод DB4 GT Zagato и современный DBS GT Zagato, которые продавались только парой по цене от 6 миллионов фунтов (чуть более 8 миллионов долларов). Всего британцы соберут 19 таких комплектов.