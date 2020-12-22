В России продают уникальный кабриолет Aston Martin, созданный для Франкфуртского автосалона

Производство оригинального Aston Martin DB7 стартовало в 1994 году, а в 1999-м состоялась премьера более мощной моди­фикации Vantage. Обычному DB7 досталась рядная «шестёрка» с отдачей 335 л.с. и 489 Нм крутящего момента, а Vantage получил 5,9-литровый V12. Этот мотор пред­ставляет собой два соединённых двигателя Ford Duratec V6 и развивает 420 л.с. и 542 Нм крутящего момента. После запуска Vantage продажи обычного DB7 резко умень­шились, после чего в 1999 году его производство прекратилось.

Для купе и кабриолетов Vantage предлагались шести­ступен­чатая механическая коробка Tremec и пятиступен­чатая автомати­ческая ZF. Машина из объявления оснащена «автоматом» и способна разгоняться до сотни за 5,1 секунды, а максимальная скорость достигает 266 км/ч.

За 19 лет пользования автомобиль проехал 25 тысяч километров.

