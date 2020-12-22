В России продают уникальный кабриолет Aston Martin, созданный для Франкфуртского автосалона
Борис Закиров
На Авто.ру появилось объявление о продаже Aston Martin DB7 Vantage Volante. Этот автомобиль выставлялся на автосалоне во Франкфурте в 2001 году, о чём свидетельствует табличка на пороге. Владелец оценил уникальную машину в 3 миллиона рублей.
Производство оригинального Aston Martin DB7 стартовало в 1994 году, а в
1999-мсостоялась премьера более мощной модификации Vantage. Обычному DB7 досталась рядная «шестёрка» с отдачей 335 л.с. и 489 Нм крутящего момента, а Vantage получил 5,9-литровый V12. Этот мотор представляет собой два соединённых двигателя Ford Duratec V6 и развивает 420 л.с. и 542 Нм крутящего момента. После запуска Vantage продажи обычного DB7 резко уменьшились, после чего в 1999 году его производство прекратилось.
Для купе и кабриолетов Vantage предлагались шестиступенчатая механическая коробка Tremec и пятиступенчатая автоматическая ZF. Машина из объявления оснащена «автоматом» и способна разгоняться до сотни за 5,1 секунды, а максимальная скорость достигает
266 км/ч.
За 19 лет пользования автомобиль проехал 25 тысяч километров.
Aston Martin DB7 разных модификаций продержался на рынке 10 лет, с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено около 7 тысяч автомобилей. Ввиду финансовых проблем разработчикам пришлось использовать в конструкции детали от других машин. Так, задние фонари и дверные ручки взяты от Mazda 323, а зеркала заднего вида — от Citroen CX.