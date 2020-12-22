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В России продают уникальный кабриолет Aston Martin, созданный для Франкфуртского автосалона

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Борис Закиров

На Авто.ру появилось объявление о продаже Aston Martin DB7 Vantage Volante. Этот автомобиль выставлялся на авто­салоне во Франкфурте в 2001 году, о чём свидетель­ствует табличка на пороге. Владелец оценил уникальную машину в 3 милли­она рублей.

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  • Производство оригинального Aston Martin DB7 стартовало в 1994 году, а в 1999-м состоялась премьера более мощной моди­фикации Vantage. Обычному DB7 досталась рядная «шестёрка» с отдачей 335 л.с. и 489 Нм крутящего момента, а Vantage получил 5,9-литровый V12. Этот мотор пред­ставляет собой два соединённых двигателя Ford Duratec V6 и развивает 420 л.с. и 542 Нм крутящего момента. После запуска Vantage продажи обычного DB7 резко умень­шились, после чего в 1999 году его производство прекратилось.

  • Для купе и кабриолетов Vantage предлагались шести­ступен­чатая механическая коробка Tremec и пятиступен­чатая автомати­ческая ZF. Машина из объявления оснащена «автоматом» и способна разгоняться до сотни за 5,1 секунды, а максимальная скорость достигает 266 км/ч.

  • За 19 лет пользования автомобиль проехал 25 тысяч километров.

  • Aston Martin DB7 разных модификаций продержался на рынке 10 лет, с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено около 7 тысяч автомобилей. Ввиду финансовых проблем разра­ботчикам пришлось использовать в конструкции детали от других машин. Так, задние фонари и дверные ручки взяты от Mazda 323, а зеркала заднего вида — от Citroen CX.

Купили бы себе 19-летний Астон за 3,5 миллиона рублей?

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