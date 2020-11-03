Покупателям апартаментов в Нью-Йорке подарят эксклюзивные кроссоверы Aston Martin
Дмитрий Елизаров
Компания Aston Martin и архитектор Дэвид Аджайе вместе разработают оформление пяти огромных апартаментов на
Стоимость полностью меблированных апартаментов стартует с отметки 3,985 миллиона долларов (317,4 миллиона рублей) и достигает 11,5 миллиона долларов (916 миллионов рублей) — в такую сумму оценён каждый из двух пентхаусов. При этом цена Aston Martin DBX начинается от примерно 230 тысяч долларов, но если версия от Дэвида Аджайе появится в свободной продаже, она окажется заметно дороже.
Дело в том, что с этим кроссовером подразделение Q by Aston отмечает дебют принципиально новой формы отделки интерьера: в ней используются вставки из натурального серого мрамора. Кроме того, салоны таких DBX украсят планками из матового ореха, бронзы и чёрного анодированного алюминия, а сиденья обошьют кожей особого тёмно-зелёного цвета.
Утверждается, что тем самым отделка салонов «подарочных» Aston Martin DBX будет перекликаться с оформлением интерьеров апартаментов, в которых применят те же материалы — мрамор, металл, кожу и дерево, а также аксессуары из коллекции Aston Martin Home от итальянской интерьерной фирмы Formitalia. Опционально покупатель сможет создать оформление одной из комнат по своему вкусу — например, установив в ней гоночный симулятор AMR-C01 от Aston Martin и фирмы Curv Racing для которого тоже предусмотрены обширные возможности кастомизации.
Это уже не первый проект британской компании в сфере недвижимости. В сентябре были опубликованы эскизы дома Sylvyan Rock, основными достоинствами которого стали не только архитектурные изыски и дорогая отделка, но и интегрированность в окружающую среду.