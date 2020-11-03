Покупателям апартаментов в Нью-Йорке подарят эксклюзивные кроссоверы Aston Martin

Стоимость полностью меблированных апарта­ментов стартует с отметки 3,985 милли­она долларов (317,4 миллиона рублей) и достигает 11,5 миллиона долларов (916 милли­онов рублей) — в такую сумму оценён каждый из двух пент­хаусов. При этом цена Aston Martin DBX начинается от примерно 230 тысяч долларов, но если версия от Дэвида Аджайе появится в свободной продаже, она окажется заметно дороже.

Дело в том, что с этим кроссовером подразде­ление Q by Aston отмечает дебют принципи­ально новой формы отделки интерьера: в ней исполь­зуются вставки из натураль­ного серого мрамора. Кроме того, салоны таких DBX украсят планками из матового ореха, бронзы и чёрного анодиро­ванного алюминия, а сиденья обошьют кожей особого тёмно-зелёного цвета.

Утверждается, что тем самым отделка салонов «подарочных» Aston Martin DBX будет пере­кликаться с оформ­лением интерьеров апарта­ментов, в которых применят те же материалы — мрамор, металл, кожу и дерево, а также аксес­суары из коллекции Aston Martin Home от итальянской интерьерной фирмы Formitalia. Опционально покупатель сможет создать оформ­ление одной из комнат по своему вкусу — например, установив в ней гоночный симулятор AMR-C01 от Aston Martin и фирмы Curv Racing для которого тоже преду­смотрены обширные возмож­ности кастомизации.