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Покупателям апартаментов в Нью-Йорке подарят эксклюзивные кроссоверы Aston Martin

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Дмитрий Елизаров

Компания Aston Martin и архитектор Дэвид Аджайе вместе разра­ботают оформ­ление пяти огромных апарта­ментов на 59-м и 60-м этажах одного из небоскрёбов Нижнего Манхэт­тена. Каждому покупателю квартиры бесплатно вручат кроссовер DBX в специ­альной версии, созданной также в содруже­стве с архитектором.

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  • Стоимость полностью меблированных апарта­ментов стартует с отметки 3,985 милли­она долларов (317,4 миллиона рублей) и достигает 11,5 миллиона долларов (916 милли­онов рублей) — в такую сумму оценён каждый из двух пент­хаусов. При этом цена Aston Martin DBX начинается от примерно 230 тысяч долларов, но если версия от Дэвида Аджайе появится в свободной продаже, она окажется заметно дороже.

  • Дело в том, что с этим кроссовером подразде­ление Q by Aston отмечает дебют принципи­ально новой формы отделки интерьера: в ней исполь­зуются вставки из натураль­ного серого мрамора. Кроме того, салоны таких DBX украсят планками из матового ореха, бронзы и чёрного анодиро­ванного алюминия, а сиденья обошьют кожей особого тёмно-зелёного цвета.

  • Утверждается, что тем самым отделка салонов «подарочных» Aston Martin DBX будет пере­кликаться с оформ­лением интерьеров апарта­ментов, в которых применят те же материалы — мрамор, металл, кожу и дерево, а также аксес­суары из коллекции Aston Martin Home от итальянской интерьерной фирмы Formitalia. Опционально покупатель сможет создать оформ­ление одной из комнат по своему вкусу — например, установив в ней гоночный симулятор AMR-C01 от Aston Martin и фирмы Curv Racing для которого тоже преду­смотрены обширные возмож­ности кастомизации.

  • Это уже не первый проект британской компании в сфере недвижи­мости. В сентябре были опублико­ваны эскизы дома Sylvyan Rock, основными достоин­ствами которого стали не только архи­тектурные изыски и дорогая отделка, но и интегриро­ванность в окружающую среду.

А вы хотели бы жить на Манхэттене?

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