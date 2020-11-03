Aston Martin DB5 как у супершпиона 007 продали за 16 миллионов рублей. Но он ненастоящий
Кирилл Малышев
На аукционном портале Bring a Trailer продан необычный спорткар Aston Martin DB5. За него выложили 201 007 долларов (около 16 миллионов рублей). Нюанс в том, что машина ненастоящая.
Машина полностью копирует Aston Martin DB5 1964 года из Бондианы. Серый кузов и серо-чёрный интерьер дополнены полным набором фишек супершпиона 007. Есть переворачивающиеся номерные знаки, отстреливающаяся крыша, задняя пуленепробиваемая панель, пулемёты (ненастоящие, разумеется), разбрызгиватель масла и постановщик дымовой завесы.
Это сделанная в натуральную величину высокодетализированная копия из стекловолокна. Её можно выставить в музее или любом другом подходящем по размерам помещении. Но ездить автомобиль не умеет. Ранее копия позировала, среди прочих мест, на автошоу SEMA и в некоторых дилерских центрах Астон Мартина.
Кузовные панели надеты на трубчатый стальной каркас. В свою очередь, конструкция опирается на раму лестничного типа. Оси взяты от трейлера и модифицированы под размеры «игрушки». Силовая установка отсутствует.
Многие элементы взяты от настоящего Астона. Среди них – оптика, зеркала, колёса, решётка радиатора, детали интерьера. Автомобиль частично электрифицирован. Так, фары и фонари включаются штатными тумблерами в салоне или с пульта дистанционного управления. Есть работающий прикуриватель.
В конце августа компания Aston Martin представила детский электромобиль по мотивам модели DB5. Машина уменьшена на треть и проезжает на одной зарядке до 32 километров. На ней стоят дисковые тормоза и предусмотрены три режима движения. Цена – от 3,5 миллиона рублей.