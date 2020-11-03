Aston Martin DB5 как у супершпиона 007 продали за 16 миллионов рублей. Но он ненастоящий

Машина полностью копирует Aston Martin DB5 1964 года из Бондианы. Серый кузов и серо-чёрный интерьер допол­нены полным набором фишек супер­шпиона 007. Есть перевора­чивающиеся номерные знаки, отстрели­вающаяся крыша, задняя пуле­непробива­емая панель, пулемёты (ненастоящие, разумеется), разбрызги­ватель масла и постановщик дымовой завесы.

Это сделанная в натуральную величину высоко­детали­зиро­ванная копия из стекло­волокна. Её можно выставить в музее или любом другом подходящем по размерам помещении. Но ездить авто­мобиль не умеет. Ранее копия позировала, среди прочих мест, на автошоу SEMA и в некоторых дилерских центрах Астон Мартина.

Кузовные панели надеты на трубчатый стальной каркас. В свою очередь, конструкция опирается на раму лестнич­ного типа. Оси взяты от трейлера и модифи­цированы под размеры «игрушки». Силовая установка отсут­ствует.

Многие элементы взяты от настоящего Астона. Среди них – оптика, зеркала, колёса, решётка радиатора, детали интерьера. Авто­мобиль частично электрифи­цирован. Так, фары и фонари включа­ются штатными тумблерами в салоне или с пульта дистанци­онного управления. Есть работающий прикури­ватель.