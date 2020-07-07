Aston Martin выпустил купе DB5 как у Джеймса Бонда — с пулемётами
Артем Шахнович
Компания Aston Martin выпустила первый экземпляр легендарного купе DB5 в той же спецификации, какая была у агента 007 Джеймса Бонда. В комплекте — пулемёты, рамки-перевёртыши и лезвия в колёсах.
В оснащение автомобиля оригинального цвета Silver Birch входят выдвижные бутафорские пулемёты, расположенные за передними указателями поворотов, сменные номера на вращающемся барабане, имитация лезвий в колёсах — чтобы резать шины других машин во время преследования, а также пуленепробиваемый щит сзади и система, выливающая на дорогу масло и пускающая дым. В качестве опции предлагается люк в крыше.
Двигатель — рядный шестицилиндровый объёмом 4,0 л с тремя карбюраторами. Он развивает 294 л.с. и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Такие автомобили выпускаются по программе Continuation, предусматривающей мелкосерийное производство исторических моделей, среди которых DB4 GT. Всего построят 25 экземпляров DB5, и все они будут в спецификации как у легендарного шпиона.
Сборка осуществляется на историческом заводе в Ньюпорт-Пагнелл. На производство каждого экземпляра уходит по 4500 человеко-часов. Стоимость DB5 «как у Джеймса Бонда» — от 2,75 млн фунтов.
Возрождённые Aston Martin являются предметом коллекционирования и не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования.
Оригинальный Aston Martin DB5 выпускался с 1963 по 1965 год. Всего на свет появился 1021 автомобиль с кузовом купе, кабриолет и спорт-универсал Shooting Brake. В общей сложности, модель снялась в восьми фильмах о шпионе, начиная с дебютного «Голдфингер» с Шоном Коннери в главной роли.