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Aston Martin выпустил купе DB5 как у Джеймса Бонда — с пулемётами

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Артем Шахнович

Компания Aston Martin выпустила первый экзем­пляр леген­дарного купе DB5 в той же специ­фикации, какая была у агента 007 Джеймса Бонда. В комплекте — пулемёты, рамки-пере­вёр­тыши и лезвия в колёсах.

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  • В оснащение автомобиля оригинального цвета Silver Birch входят выдвижные бутафор­ские пулемёты, распо­ложенные за передними указа­телями поворотов, сменные номера на враща­ющемся бара­бане, имитация лезвий в колёсах — чтобы резать шины других машин во время преследо­вания, а также пуле­непробива­емый щит сзади и система, выливающая на дорогу масло и пускающая дым. В качестве опции предла­гается люк в крыше.

  • Двигатель — рядный шестицилиндровый объёмом 4,0 л с тремя карбю­раторами. Он развивает 294 л.с. и сочетается с пяти­ступен­чатой механи­ческой коробкой передач.

  • Такие автомобили выпускаются по программе Continuation, преду­сматривающей мелко­серийное произ­водство историче­ских моделей, среди которых DB4 GT. Всего построят 25 экзем­пляров DB5, и все они будут в специ­фикации как у леген­дарного шпиона.

  • Сборка осуществляется на историче­ском заводе в Ньюпорт-Пагнелл. На производ­ство каждого экзем­пляра уходит по 4500 человеко-часов. Стоимость DB5 «как у Джеймса Бонда» — от 2,75 млн фунтов. 

  • Возрождённые Aston Martin являются предметом коллекци­ониро­вания и не предназ­начены для эксплу­атации на дорогах общего пользо­вания.

  • Оригинальный Aston Martin DB5 выпускался с 1963 по 1965 год. Всего на свет появился 1021 авто­мобиль с кузовом купе, кабри­олет и спорт-универсал Shooting Brake. В общей сложности, модель снялась в восьми фильмах о шпионе, начиная с дебютного «Голд­фингер» с Шоном Коннери в главной роли.

Хотели бы вы Aston Martin как у Джеймса Бонда?

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