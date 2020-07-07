Aston Martin выпустил купе DB5 как у Джеймса Бонда — с пулемётами

В оснащение автомобиля оригинального цвета Silver Birch входят выдвижные бутафор­ские пулемёты, распо­ложенные за передними указа­телями поворотов, сменные номера на враща­ющемся бара­бане, имитация лезвий в колёсах — чтобы резать шины других машин во время преследо­вания, а также пуле­непробива­емый щит сзади и система, выливающая на дорогу масло и пускающая дым. В качестве опции предла­гается люк в крыше.

Двигатель — рядный шестицилиндровый объёмом 4,0 л с тремя карбю­раторами. Он развивает 294 л.с. и сочетается с пяти­ступен­чатой механи­ческой коробкой передач.

Такие автомобили выпускаются по программе Continuation, преду­сматривающей мелко­серийное произ­водство историче­ских моделей, среди которых DB4 GT. Всего построят 25 экзем­пляров DB5, и все они будут в специ­фикации как у леген­дарного шпиона.

Сборка осуществляется на историче­ском заводе в Ньюпорт-Пагнелл. На производ­ство каждого экзем­пляра уходит по 4500 человеко-часов. Стоимость DB5 «как у Джеймса Бонда» — от 2,75 млн фунтов.

Возрождённые Aston Martin являются предметом коллекци­ониро­вания и не предназ­начены для эксплу­атации на дорогах общего пользо­вания.