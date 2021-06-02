Aston Martin Vantage засветился в трейлере нового боевика, пробивая стены
Кирилл Малышев
Через неделю на канале Paramount+ выйдет новый экшен с Марком Уолбергом «Бесконечность». Его трейлер появился на YouTube-канале KinoCheck International. Портал Autoevolution заметил в нём интересное для фанатов автомобилей.
Суперкар Aston Martin Vantage оснастили стальным тараном спереди и заставили крушить стены. Он выручает героя Марка Уолберга из полицейского участка. По пути оказались разрушены стены. А в конце сцены машина зрелищно вылетает на улицу сквозь стену, перелетев через патрульный автомобиль.
В другой сцене можно заметить машину, очень похожую на концепт Aston Martin Lagonda Vision 2018 года. Наводит на мысли, что британская марка выступила полноценным партнёром картины. В кинотеатрах фильм идти не будет, так что заинтригованным российским поклонникам остаётся ждать его в подписке популярных киносервисов.
Aston Martin может продемонстрировать новый виток развития своего проекта Valhalla уже в нынешнем году. По последним данным, суперкар всё же лишат шестицилиндрового турбомотора собственной разработки, применив взамен гибридную силовую установку от Mercedes-AMG. С ней Valhalla сможет конкурировать с признанными авторитетами сегмента вплоть до Ferrari SF90 Stradale.