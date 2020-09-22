Забытый суперкар Aston Martin из 70-х отреставрируют и разгонят до 322 км/ч

Bulldog был построен в 1979 году и должен был стать первой из 15–25 подобных машин. Главной задачей Bulldog была установка рекорда скорости среди серийных машин – 381 километр в час. Но в итоге построили лишь один автомобиль, который удалось разогнать до 309 км/ч.

В начале 80-х Виктор Гаунтлетт, бывший руководитель Aston Martin, продал Bulldog покупателю с Ближнего Востока за 167 тысяч долларов (12,7 миллиона рублей на сегодняшние деньги). А недавно Ричард Гаунтлетт, сын Виктора, нашёл этот автомобиль в плохом состоянии и возглавил проект по его реставрации.

Ремонтные работы оплачивает неназванный фанат Aston Martin из США, который заберёт готовую машину. Classic Motor Cars сообщила, что реставрация будет длиться больше 18 месяцев.