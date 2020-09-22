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Забытый суперкар Aston Martin из 70-х отреставрируют и разгонят до 322 км/ч

Новости

Борис Закиров

Английская компания Classic Motor Cars, занимающаяся продажей раритетных автомобилей, начала реставрацию единственного в мире суперкара Aston Martin Bulldog. Об этом сообщает Autoevolution.

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  • Bulldog был построен в 1979 году и должен был стать первой из 15–25 подобных машин. Главной задачей Bulldog была установка рекорда скорости среди серийных машин – 381 километр в час. Но в итоге построили лишь один автомобиль, который удалось разогнать до 309 км/ч.

  • В начале 80-х Виктор Гаунтлетт, бывший руководитель Aston Martin, продал Bulldog покупателю с Ближнего Востока за 167 тысяч долларов (12,7 миллиона рублей на сегодняшние деньги). А недавно Ричард Гаунтлетт, сын Виктора, нашёл этот автомобиль в плохом состоянии и возглавил проект по его реставрации.

  • Ремонтные работы оплачивает неназванный фанат Aston Martin из США, который заберёт готовую машину. Classic Motor Cars сообщила, что реставрация будет длиться больше 18 месяцев.

  • Издание BBC опубликовало видеоролик, в котором можно увидеть разо­бранный Bulldog во время ремонта. Реставрации подвергнут и 5,3-литровый V8 мощностью 600 лошадиных сил, а кузов пере­красят в оригинальный серебристо-серый цвет вместо зелёного. Предпо­лагается, что после после ремонта автомобиль сможет разгоняться до 322 километров в час. 

Как вам Bulldog?

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