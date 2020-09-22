Забытый суперкар Aston Martin из 70-х отреставрируют и разгонят до 322 км/ч
Борис Закиров
Английская компания Classic Motor Cars, занимающаяся продажей раритетных автомобилей, начала реставрацию единственного в мире суперкара Aston Martin Bulldog. Об этом сообщает Autoevolution.
Bulldog был построен в 1979 году и должен был стать первой из 15–25 подобных машин. Главной задачей Bulldog была установка рекорда скорости среди серийных машин – 381 километр в час. Но в итоге построили лишь один автомобиль, который удалось разогнать до
309 км/ч.
В начале 80-х Виктор Гаунтлетт, бывший руководитель Aston Martin, продал Bulldog покупателю с Ближнего Востока за 167 тысяч долларов (12,7 миллиона рублей на сегодняшние деньги). А недавно Ричард Гаунтлетт, сын Виктора, нашёл этот автомобиль в плохом состоянии и возглавил проект по его реставрации.
Ремонтные работы оплачивает неназванный фанат Aston Martin из США, который заберёт готовую машину. Classic Motor Cars сообщила, что реставрация будет длиться больше 18 месяцев.
Издание BBC опубликовало видеоролик, в котором можно увидеть разобранный Bulldog во время ремонта. Реставрации подвергнут и 5,3-литровый V8 мощностью 600 лошадиных сил, а кузов перекрасят в оригинальный серебристо-серый цвет вместо зелёного. Предполагается, что после после ремонта автомобиль сможет разгоняться до 322 километров в час.