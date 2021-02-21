Уникальный суперкар Aston Martin готовят к рекорду, отложенному на 40 лет

Среднемоторный суперкар компания Aston Martin разрабаты­вала на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века с прицелом на атаку мирового рекорда скорости. Серийный Bulldog должен был преодолеть отметку 380 км/ч. Однако проект так и не был завершён, единственный собранный прототип удалось разогнать лишь до 307 км/ч, а позже следы Bulldog и вовсе затерялись.

Отыскать уникальный автомобиль удалось специалистам аукци­онного дома RM Sotheby's. Как пишет издание Shropshire Star, исчез Bulldog из поля зрения после того, как Aston Martin продал машину одному из коллекци­онеров с Ближнего Востока. Выследили его в частной коллекции в Азии, и аукци­онисты убедили тогдашнего владельца авто­мобиля с ним расстаться — судя по всему, идея реставрировать автомобиль и отправить его за так и несостояв­шимся рекордом тогда уже существовала.

О начале реставрации объявили в феврале прошлого года, и тогда инженеры ателье Classic Motor Cars уверяли, что им потребуется около 18 месяцев. Однако сейчас, по их словам, процесс находится лишь на полпути к завер­шению: суперкару восстановили кузов, ведутся работы по проектиро­ванию интерьера и компонентов силового агрегата.

Таким образом, заезды Aston Martin Bulldog состоятся гораздо позже, чем планиро­валось изначально. Предполагается, что построенный заново Bulldog всё же сможет преодолеть хотя бы отметку в 200 миль в час (322 км/ч). За руль раритета сядет один из тест-пилотов Aston Martin Даррен Тёрнер.