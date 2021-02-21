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Уникальный суперкар Aston Martin готовят к рекорду, отложенному на 40 лет

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Дмитрий Елизаров

Ателье Classic Motor Cars в британском Бриджнорте заявило, что находится лишь на полпути к завер­шению реставрации уникального суперкара Aston Martin Bulldog, передаёт Autoevolution. Много лет назад его разрабаты­вали для установ­ления мирового рекорда скорости, но заезды так и не состоялись. Нынешний владелец машины хочет восстановить историческую справедливость.

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  • Среднемоторный суперкар компания Aston Martin разрабаты­вала на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века с прицелом на атаку мирового рекорда скорости. Серийный Bulldog должен был преодолеть отметку 380 км/ч. Однако проект так и не был завершён, единственный собранный прототип удалось разогнать лишь до 307 км/ч, а позже следы Bulldog и вовсе затерялись.

  • Отыскать уникальный автомобиль удалось специалистам аукци­онного дома RM Sotheby's. Как пишет издание Shropshire Star, исчез Bulldog из поля зрения после того, как Aston Martin продал машину одному из коллекци­онеров с Ближнего Востока. Выследили его в частной коллекции в Азии, и аукци­онисты убедили тогдашнего владельца авто­мобиля с ним расстаться — судя по всему, идея реставрировать автомобиль и отправить его за так и несостояв­шимся рекордом тогда уже существовала.

  • О начале реставрации объявили в феврале прошлого года, и тогда инженеры ателье Classic Motor Cars уверяли, что им потребуется около 18 месяцев. Однако сейчас, по их словам, процесс находится лишь на полпути к завер­шению: суперкару восстановили кузов, ведутся работы по проектиро­ванию интерьера и компонентов силового агрегата.

  • Таким образом, заезды Aston Martin Bulldog состоятся гораздо позже, чем планиро­валось изначально. Предполагается, что построенный заново Bulldog всё же сможет преодолеть хотя бы отметку в 200 миль в час (322 км/ч). За руль раритета сядет один из тест-пилотов Aston Martin Даррен Тёрнер.

  • Сложности добавляет ещё и необходимость доводки суперкара до заводского состояния, для чего приходится исключать изменения, внесённые в его кон­струкцию некоторыми владельцами. Попутно специ­алисты аукционного дома ведут собственные изыскания: они намерены полностью восстановить биографию уникального суперкара.

Как считаете, получится?

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