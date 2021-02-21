Уникальный суперкар Aston Martin готовят к рекорду, отложенному на 40 лет
Дмитрий Елизаров
Ателье Classic Motor Cars в британском Бриджнорте заявило, что находится лишь на полпути к завершению реставрации уникального суперкара Aston Martin Bulldog, передаёт Autoevolution. Много лет назад его разрабатывали для установления мирового рекорда скорости, но заезды так и не состоялись. Нынешний владелец машины хочет восстановить историческую справедливость.
Среднемоторный суперкар компания Aston Martin разрабатывала на рубеже
70-хи 80-хгодов прошлого века с прицелом на атаку мирового рекорда скорости. Серийный Bulldog должен был преодолеть отметку 380 км/ч.Однако проект так и не был завершён, единственный собранный прототип удалось разогнать лишь до 307 км/ч,а позже следы Bulldog и вовсе затерялись.
Отыскать уникальный автомобиль удалось специалистам аукционного дома RM Sotheby's. Как пишет издание Shropshire Star, исчез Bulldog из поля зрения после того, как Aston Martin продал машину одному из коллекционеров с Ближнего Востока. Выследили его в частной коллекции в Азии, и аукционисты убедили тогдашнего владельца автомобиля с ним расстаться — судя по всему, идея реставрировать автомобиль и отправить его за так и несостоявшимся рекордом тогда уже существовала.
О начале реставрации объявили в феврале прошлого года, и тогда инженеры ателье Classic Motor Cars уверяли, что им потребуется около 18 месяцев. Однако сейчас, по их словам, процесс находится лишь на полпути к завершению: суперкару восстановили кузов, ведутся работы по проектированию интерьера и компонентов силового агрегата.
Таким образом, заезды Aston Martin Bulldog состоятся гораздо позже, чем планировалось изначально. Предполагается, что построенный заново Bulldog всё же сможет преодолеть хотя бы отметку в 200 миль в час
(322 км/ч).За руль раритета сядет один из тест-пилотов Aston Martin Даррен Тёрнер.
Сложности добавляет ещё и необходимость доводки суперкара до заводского состояния, для чего приходится исключать изменения, внесённые в его конструкцию некоторыми владельцами. Попутно специалисты аукционного дома ведут собственные изыскания: они намерены полностью восстановить биографию уникального суперкара.