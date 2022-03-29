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Aston Martin Vantage сделали пуленепробиваемым и научили бить током

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Дмитрий Елизаров

Компания AddArmor, известная постройкой экзотических броневиков, представила свой новый проект — защищённый по классу B4 суперкар Aston Martin Vantage. Купе наделили кевларовой бронёй, пуле­непробива­емыми стёклами, а также рядом необычных опций, включая электрошокеры в дверных ручках и специали­зированные накладки на выхлопные трубы.

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  • В целом на бронирование Vantage ушло более двух центнеров кевлара — этот материал использован по причине его устойчивости к механическим повреждениям и лёгкости. В «обвесе» из металлической брони Vantage оказался бы слишком тяжёлым. Но закалённая сталь в проекте всё же применяется. Она задействована для защиты топливного бака и крыши.
  • Таким образом суперкар стал устойчивым к обстрелу из пистолетов калибром до .44 Magnum и выдержит попадание из оружия, использующего 9‑милли­метровые патроны Parabellum.
  • Дверные ручки суперкара могут поражать противника электротоком — не автоматически, а по команде изнутри, которая даётся нажатием специальной кнопки. Выхлопные трубы защищены накладками, которые исключают попадание внутрь посторонних предметов.
  • AddArmor также дорабатывают ходовую часть Vantage, чтобы компенсировать увеличившийся вес. При этом снаружи наличие защиты в облике купе ничего не выдаёт.
  • О модернизации силового агрегата не сообщается. Vantage оснащается 4,0-литровым V8, развивающим 510 л.с. и 685 Нм крутящего момента в сочетании с восьми­диапазонным «автоматом». На ускорение до 100 км﻿/﻿ч у такого купе уходит 3,7 секунды, но Vantage от AddArmor, вероятнее всего, окажется медленнее. У Vantage имеется и модификация с 12‑цилиндровым мотором, но представлена она была только в середине марта.

В декабре 2020 года AddArmor обнародовала проект бронирования ещё одного суперкара — Ferrari 458 Speciale. Это купе защитили на том же уровне, но увеличение массы удалось удержать в пределах 70 килограммов.

Видите ли смысл в броне на суперкарах?

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