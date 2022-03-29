Aston Martin Vantage сделали пуленепробиваемым и научили бить током

В целом на бронирование Vantage ушло более двух центнеров кевлара — этот материал использован по причине его устойчивости к механическим повреждениям и лёгкости. В «обвесе» из металлической брони Vantage оказался бы слишком тяжёлым. Но закалённая сталь в проекте всё же применяется. Она задействована для защиты топливного бака и крыши.