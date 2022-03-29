Aston Martin Vantage сделали пуленепробиваемым и научили бить током

Материал по теме
Фирма Inkas показала бронированный Mercedes-Benz S-класса последнего поколения
Китайская марка JAC готовит для России кроссовер размером с Toyota RAV4
Дмитрий Елизаров
Компания AddArmor, известная постройкой экзотических броневиков, представила свой новый проект — защищённый по классу B4 суперкар Aston Martin Vantage. Купе наделили кевларовой бронёй, пуленепробиваемыми стёклами, а также рядом необычных опций, включая электрошокеры в дверных ручках и специализированные накладки на выхлопные трубы.
В декабре 2020 года AddArmor обнародовала проект бронирования ещё одного суперкара — Ferrari 458 Speciale. Это купе защитили на том же уровне, но увеличение массы удалось удержать в пределах 70 килограммов.