Супербайк Aston Martin AMB 001 получил трековую версию с энерговооружённостью 1,28 л.с./1 кг

Мотоцикл по-прежнему состоит из титана и композитных материалов, но вес супербайка удалось уменьшить на 5 килограммов — до 175 килограммов. Ещё одно отличие — более развитое аэродинамическое оперение, которое призвано увеличивать прижимную силу.

В его дизайне разработчики ориентировались прежде всего на суперкар Valkyrie AMR Pro.