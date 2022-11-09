Супербайк Aston Martin AMB 001 получил трековую версию с энерговооружённостью 1,28 л.с./1 кг

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Дмитрий Елизаров
Компания Aston Martin представила мотоцикл AMB 001 Pro. Это глубоко модернизированная и предназначенная для гоночных трасс версия супербайка AMB 001, который дебютировал ещё в 2019 году. Двигатель мотоцикла стал мощнее, а сам байк — легче. В итоге энерговооружённость новинки составляет 1,28 л.с. на килограмм сухого веса: это сопоставимо с показателями болидов Формулы-1. Цена AMB 001 Pro пока не названа.
Базовую модель AMB 001, вероятнее всего, уже не купить. Тираж этого супербайка составлял только 100 мотоциклов, и по состоянию на март нынешнего года 90 из них были проданы.