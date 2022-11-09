Стартап из Милана показал электрокар с «крыльями бабочки» за 160 тысяч долларов

Супербайк Aston Martin AMB 001 получил трековую версию с энерговооружённостью 1,28 л.с./1 кг
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Дмитрий Елизаров

Компания Aston Martin представила мотоцикл AMB 001 Pro. Это глубоко модернизированная и предназначенная для гоночных трасс версия супербайка AMB 001, который дебютировал ещё в 2019 году. Двигатель мотоцикла стал мощнее, а сам байк — легче. В итоге энерговооружённость новинки составляет 1,28 л.с. на килограмм сухого веса: это сопоставимо с показателями болидов Формулы-1. Цена AMB 001 Pro пока не названа.

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  • Двухцилиндровый V-образный мотор имеет объём 997 кубических сантиметров, как и на дорожном AMB 001. Однако двигателю доработали конструкцию блока цилиндров и систему охлаждения. Силовой агрегат развивает 225 л.с. — на 45 л.с. больше, чем у AMB 001.
  • Мотоцикл по-прежнему состоит из титана и композитных материалов, но вес супербайка удалось уменьшить на 5 килограммов — до 175 килограммов. Ещё одно отличие — более развитое аэродинамическое оперение, которое призвано увеличивать прижимную силу. В его дизайне разработчики ориентировались прежде всего на суперкар Valkyrie AMR Pro.
  • Выпускать AMB 001 Pro будут в сочетании необычного оттенка зелёного, лимонного и чёрного цветов. Производством займётся партнёр Aston Martin по мотопроекту, участвовавший в разработке, — британская компания Brough Superior. Всего планируется сделать только 88 единиц. Цены пока не названы, но приём заказов уже открыт, первые поставки запланированы на четвёртый квартал следующего года.

Базовую модель AMB 001, вероятнее всего, уже не купить. Тираж этого супербайка составлял только 100 мотоциклов, и по состоянию на март нынешнего года 90 из них были проданы.

Как считаете, своим ли делом занялись в Aston Martin?

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