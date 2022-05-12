Aston Martin и Girard-Perregaux выпустили часы из карбона от болидов Формулы-1

Основным цветом оформления хронометра стал оттенок зелёного, который считается фирменным цветом Aston Martin — например, циферблат покрыт такой краской на восемь слоёв. Кроме того, использован и светлый оттенок, отсылающий к визуальным акцентам на болиде Формулы-1 — в него окрашены секундные стрелки. Некоторые элементы дизайна часов должны напоминать воздухозаборники, а задняя часть дополнена сапфировым стеклом.

В Aston Martin уже заявили, что такие наручные часы будут носить Себастьян Феттель и Лэнс Стролл — пилоты Aston Martin F1.

Несмотря на ограниченность тиража и высокотехнологичные материалы хронограф от Aston Martin и Girard-Perregaux окажется не таким дорогим, как можно было ожидать. Его цена составит 27 800 долларов, что почти идентично базовой стоимости гибридной Toyota Camry в США. В июне прошлого года этот же альянс демонстрировал турбийон особой конструкции, посвящённый раритетным гоночным Aston Martin, и он оценивался на уровне 150 тысяч долларов.