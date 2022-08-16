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Aston Martin сделает 10 спидстеров по 1,5 миллиона фунтов в честь юбилея подразделения Q
Новости

Кирилл Малышев

Подразделение Q в составе марки Aston Martin занимается персонализацией автомобилей под пожелания клиентов. В этом году ему исполняется 10 лет, и в честь этого события компания выпустит 10 уникальных спидстеров DBR22.

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  • Машина сделана как стилизация под гоночные Aston Martin 1950-х годов. Кузов полностью оригинальный, из углепластика. Все детали вплоть до оптики и корпусов зеркал сделаны специально для этой модели.
  • Никакой крыши не предусмотрено, полноценного лобового стекла тоже нет, так что ездить нужно как минимум в плотно прилегающих очках. Кокпит с множеством ретро-элементов, но современный.
  • Ради облегчения автомобиля и его прочности конструкторы постарались обойтись минимальным количеством отдельных деталей. Диски диаметром 21 дюйм крепятся по-гоночному, одной центральной гайкой.
  • Двигатель V12 при объёме 5,2 литра и двух турбинах выдаёт 715 лошадиных сил и 753 Нм крутящего момента. Через 8-ступенчатый «автомат» вся тяга уходит на задние колёса. Декларируется разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды и максимальная скорость в 319 км/ч.

Аналогичную эксклюзивную машину готовит Bentley. Купе Mulliner Batur станет продолжением родстера Bacalar. Тираж и цена пока не названы, но, скорее всего, двухдверки уже распроданы.

Кто из европейцев делает самые стильные машины?

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