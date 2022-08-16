Aston Martin сделает 10 спидстеров по 1,5 миллиона фунтов в честь юбилея подразделения Q

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Взгляните на эксклюзивный спидстер Aston Martin, на покраску которого уходит 50 часов
Mahindra представила сразу пять концептов кроссоверов. Они очень похожи
Кирилл Малышев
Подразделение Q в составе марки Aston Martin занимается персонализацией автомобилей под пожелания клиентов. В этом году ему исполняется 10 лет, и в честь этого события компания выпустит 10 уникальных спидстеров DBR22.
Аналогичную эксклюзивную машину готовит Bentley. Купе Mulliner Batur станет продолжением родстера Bacalar. Тираж и цена пока не названы, но, скорее всего, двухдверки уже распроданы.