Aston Martin сделает 10 спидстеров по 1,5 миллиона фунтов в честь юбилея подразделения Q

Двигатель

V

12 при объёме 5,2 литра и двух турбинах выдаёт 715 лошадиных сил и 753 Нм крутящего момента. Через 8-ступенчатый «автомат» вся тяга уходит на задние колёса. Декларируется разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды и максимальная скорость в 319 км/ч.