Aston Martin построит в Токио роскошный четырёхэтажный дом с «автомобильной галереей» и террасой

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Китайский стартап представил странный электрофургон без средней стойки
Дмитрий Елизаров
Дизайнеры Aston Martin в содружестве с японскими архитекторами разработали для Токио четырёхэтажный дом. Британцы отвечали не только за внешний стиль, но и за оформление жилых пространств. Дом получит террасу на крыше с видом на город и гараж на первом этаже, который назвали «автомобильной галереей».
В 2020 году Aston Martin участвовала в разработке загородного поместья для США. Необычный комплекс Sylvyan Rock полностью вписан в окружающую его дикую природу и помимо основного дома включает в себя три гостевые виллы и «домик на дереве».