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Aston Martin построит в Токио роскошный четырёхэтажный дом с «автомобильной галереей» и террасой
Новости

Дмитрий Елизаров

Дизайнеры Aston Martin в содружестве с японскими архитекторами разработали для Токио четырёхэтажный дом. Британцы отвечали не только за внешний стиль, но и за оформление жилых пространств. Дом получит террасу на крыше с видом на город и гараж на первом этаже, который назвали «автомобильной галереей».

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  • Главный фасад дома полностью стеклянный, но поверх прозрачных панелей закреплены чёрные вертикальные ламели. Крыша здания располагает барной стойкой, тентом над столиками и креслами, а также выделенным газоном — возможно, для игры в мини-гольф.
  • Гараж на первом этаже визуально совмещён с цокольным этажом, где спроектировано ещё одно рекреационное пространство. Отсюда открывается вид на автомобили, размещённые в «галерее». Проект дома предусматривает фитнес-центр, винный погреб и домашний кинотеатр.  
  • Дизайнеры Aston Martin разрабатывали и интерьеры жилых помещений — они отвечали как за общую стилистику, так и за подбор мебели и материалов. Отсюда, к примеру, обилие дерева и ткани, лаконичных линий и визуального простора. При этом пока не уточняется, сколько именно жилых апартаментов размещено в здании: не исключено, весь дом предназначен для одного владельца. Завершить строительство планируется в ноябре 2023 года.

В 2020 году Aston Martin участвовала в разработке загородного поместья для США. Необычный комплекс Sylvyan Rock полностью вписан в окружающую его дикую природу и помимо основного дома включает в себя три гостевые виллы и «домик на дереве».

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