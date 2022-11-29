Aston Martin построит в Токио роскошный четырёхэтажный дом с «автомобильной галереей» и террасой

Дизайнеры Aston Martin разрабатывали и интерьеры жилых помещений — они отвечали как за общую стилистику, так и за подбор мебели и материалов. Отсюда, к примеру, обилие дерева и ткани, лаконичных линий и визуального простора. При этом пока не уточняется, сколько именно жилых апартаментов размещено в здании: не исключено, весь дом предназначен для одного владельца.

Завершить строительство планируется в ноябре 2023 года.