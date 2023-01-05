Aston Martin попрощается с суперкаром DBS очень мощной версией

Компания Aston Martin опубликовала первый тизер нового варианта суперкара DBS. Он получит название 770 Ultimate и, как ожидается, станет последней лимитированной версией модели, которую британская компания выпускает с 2018 года. Судя по намёкам производителя, эта версия окажется самой мощной в семействе.