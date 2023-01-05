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Aston Martin попрощается с суперкаром DBS очень мощной версией
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Дмитрий Елизаров

Компания Aston Martin опубликовала первый тизер нового варианта суперкара DBS. Он получит название 770 Ultimate и, как ожидается, станет последней лимитированной версией модели, которую британская компания выпускает с 2018 года. Судя по намёкам производителя, эта версия окажется самой мощной в семействе.

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  • У Aston Martin уже имеется спецверсия серийной модели с цифровым индексом в названии — это кроссовер DBX707. Вероятнее всего, название специального выпуска DBS сформировано по тому же принципу, а это означает, что суперкар получит двигатель мощностью 770 л.с.
  • В стандарте 5,2-литровый V12 гран-турера развивает 725 л.с. и разгоняет DBS до 100 км/ч за 3,4 секунды. Работает двигатель с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Была у этого мотора и ещё более мощная модификация с отдачей 771 л.с., но устанавливалась она на строго лимитированный DBS GT Zagato, который был частью проекта DBZ Centenary. Всего собрали только 19 таких машин.
  • Предполагается, что DBS 770 Ultimate также будет выпущен крайне ограниченным тиражом, а помимо форсированного мотора получит дизайнерские отличия и, возможно, доработанную ходовую часть.

В августе компания Aston Martin представила свой самый мощный родстер Vantage. Он также получил 5,2-литровый V12 (но дефорсированный до 700 л.с.) и лимитированный тираж. Британцы соберут лишь 249 экземпляров Vantage Roadster.

Заметили бы прибавку мощности в 45 л.с.?

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