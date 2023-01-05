Aston Martin попрощается с суперкаром DBS очень мощной версией

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Дмитрий Елизаров
Компания Aston Martin опубликовала первый тизер нового варианта суперкара DBS. Он получит название 770 Ultimate и, как ожидается, станет последней лимитированной версией модели, которую британская компания выпускает с 2018 года. Судя по намёкам производителя, эта версия окажется самой мощной в семействе.
В августе компания Aston Martin представила свой самый мощный родстер Vantage. Он также получил 5,2-литровый V12 (но дефорсированный до 700 л.с.) и лимитированный тираж. Британцы соберут лишь 249 экземпляров Vantage Roadster.