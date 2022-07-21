Aston Martin показал восьмую версию логотипа за 109 лет истории

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Кирилл Малышев
Компания Aston Martin представила новый логотип. За 109 лет существования британской фирмы это восьмой его вариант.
В линейке Aston Martin есть не только автомобили. В марте британцы объявили о старте продаж супербайка AMB 001. Причём к этому моменту были распроданы 90 мотоциклов из запланированной к выпуску сотни. Аппарат мощностью 183 л.с. продавали за 108 000 долларов.