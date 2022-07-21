Aston Martin показал восьмую версию логотипа за 109 лет истории

В коротком промо-ролике Aston Martin показал, как первый экземпляр эмблемы изготавливается вручную ремесленниками из Бирмингема. Кадры их работы перемежаются с фрагментами заездов современных спорткаров марки.

Изменения чисто декоративные: фирменный шрифт и крылья остались на своих местах. Название марки отныне пишется на зелёном фоне вместо чёрного. Стилизованные крылья прорисованы изящнее.

Первой машиной, на которой появится обновлённая эмблема, станет болид Формулы 1. И только после этого шильдики примерят серийные спорткары Aston Martin.

Одновременно компания перешла на новый слоган Intensity. Driven .

В линейке Aston Martin есть не только автомобили. В марте британцы объявили о старте продаж супербайка AMB 001. Причём к этому моменту были распроданы 90 мотоциклов из запланированной к выпуску сотни. Аппарат мощностью 183 л.с. продавали за 108 000 долларов.