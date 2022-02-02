Aston Martin откажется от разработки кроссоверов — вместо них будут суперкары

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Глава компании Aston Martin Тобиас Моэрс в рамках презентации новой и самой мощной версии вседорожника DBX заявил, что фирма не планирует выпускать другие вседорожники помимо уже существующего. Как уточняет Motor1, Моэрс подтвердил, что в ближайшие годы компания представит ещё несколько суперкаров и, возможно, целую линейку электромобилей — для них активизируют суббренд Lagonda.
Ближайшей же новинкой Aston Martin станет купе V12 Vantage, которое планируется представить в ближайшие месяцы. По предварительным данным, отдача мотора на модели превысит 700 л.с., а сам V12 Vantage окажется последним Астоном с двигателем такой конфигурации.