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Aston Martin откажется от разработки кроссоверов — вместо них будут суперкары

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Дмитрий Елизаров

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Глава компании Aston Martin Тобиас Моэрс в рамках презентации новой и самой мощной версии вседорожника DBX заявил, что фирма не планирует выпускать другие вседорожники помимо уже существующего. Как уточняет Motor1, Моэрс подтвердил, что в ближайшие годы компания представит ещё несколько суперкаров и, возможно, целую линейку электромобилей — для них активизируют суббренд Lagonda.

Концепт-кар Aston Martin Vanquish Vision

  • Семейство DBX останется единственным вседорожником в линейке Aston Martin: компания не планирует выпускать кроссоверы ни крупнее, ни компактнее. По словам Моэрса, «длиннобазная роскошь» не слишком сочетается со спортивными имиджем и поведением, поэтому компания не намерена играть в этом сегменте.
  • Зато под маркой Aston Martin в ближайшие годы появится несколько среднемоторных суперкаров. К примеру, фирма намерена довести до логического завершения проект Valhalla по мотивам концепт-кара 2019 года под названием AM-RB 003. Серийную модификацию этого суперкара с трёхмоторной силовой установкой на 950 л.с. показали ещё летом прошлого года, однако отправили на очередную доработку. Тобиас Моэрс заявил, что поставки модели покупателям стартуют не ранее 2024 года.
  • Базой для силовой установки Aston Martin Valhalla станет высокофорсированный бензиновый V8 (не исключено, собственной разработки, а не позаимствованный у Mercedes-AMG). Его же модификацию компания использует на серийной версии концептуального среднемоторника Vanquish, который намерена вывести на рынок годом позже Valhalla. Это купе будет считаться самым доступным Астоном со среднемоторной компоновкой.
  • По поводу возвращения на автомобильную сцену бренда Lagonda конкретных планов у компании пока нет, хотя Тобиас Моэрс и не отрицает такой возможности. Предположительно, под этой маркой Aston Martin начнёт выпускать собственные электрокары, хотя, по словам руководителя, ещё предстоит обдумать эту перспективу с точки зрения соответствия имиджу марки.

Ближайшей же новинкой Aston Martin станет купе V12 Vantage, которое планируется представить в ближайшие месяцы. По предварительным данным, отдача мотора на модели превысит 700 л.с., а сам V12 Vantage окажется последним Астоном с двигателем такой конфигурации.

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