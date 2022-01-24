Aston Martin готовит к премьере самый мощный в мире люксовый кроссовер

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Опубликован новый тизер заряженной версии кроссовера Aston Martin DBX. Британская марка обещает, что он станет самым мощным в мире люксовым вседорожником. Премьера состоится 1 февраля 2022 года.
В конце прошлого года стало известно, что DBX обошёл по продажам все остальные модели Aston Martin в совокупности — по результатам трёх кварталов 2021-го на его долю пришлось более половины продаж компании.