Aston Martin готовит к премьере самый мощный в мире люксовый кроссовер

Никаких подробностей о начинке кроссовера пока нет. Предположительно, под капотом окажется доработанная версия того же четырёхлитрового турбированного V8 от Mercedes-AMG, которым оснащается стандартный DBX (550 сил и 700 Нм).

Сейчас первый вседорожник Aston Martin предлагается в том числе с 435-сильной «шестёркой», дополненной технологией «мягкого» гибрида, но только на китайском рынке. Впоследствии у модели должна появиться полноценная гибридная модификация. Всего британская марка планирует выпустить шесть разных версий кроссовера.

В конце прошлого года стало известно, что DBX обошёл по продажам все остальные модели Aston Martin в совокупности — по результатам трёх кварталов 2021-го на его долю пришлось более половины продаж компании.