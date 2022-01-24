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Aston Martin готовит к премьере самый мощный в мире люксовый кроссовер

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Михаил Кондратьев

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Опубликован новый тизер заряженной версии кроссовера Aston Martin DBX. Британская марка обещает, что он станет самым мощным в мире люксовым вседорожником. Премьера состоится 1 февраля 2022 года.

  • По затемнённому изображению можно понять, что такой DBX (возможно, с приставкой S в названии) получит иной обвес с более развитыми аэродинамическими компонентами спереди и сзади. В опубликованном ранее видеотизере были показаны также особые диски новинки и карбоновые элементы в отделке салона.
  • Судя по шпионским снимкам модели, которая была замечена во время дорожных испытаний осенью 2021 года, у новой версии DBX будут также четыре патрубка выхлопной системы вместо двух. Прототип выделялся также увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере.
  • Никаких подробностей о начинке кроссовера пока нет. Предположительно, под капотом окажется доработанная версия того же четырёхлитрового турбированного V8 от Mercedes-AMG, которым оснащается стандартный DBX (550 сил и 700 Нм).
  • Сейчас первый вседорожник Aston Martin предлагается в том числе с 435-сильной «шестёркой», дополненной технологией «мягкого» гибрида, но только на китайском рынке. Впоследствии у модели должна появиться полноценная гибридная модификация. Всего британская марка планирует выпустить шесть разных версий кроссовера.

В конце прошлого года стало известно, что DBX обошёл по продажам все остальные модели Aston Martin в совокупности — по результатам трёх кварталов 2021-го на его долю пришлось более половины продаж компании.

Заряженный Aston Martin DBX будет по-настоящему крутым, как считаете?

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