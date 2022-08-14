Aston Martin Джеймса Бонда собрали из 348 тысяч деталей Lego

Сборка Lego-копии культовой модели заняла 1366 часов. Построена она была к открытию магазина Lego на лондонской Лестер-сквер, который после реконструкции стал крупнейшим в мире.

Для того, чтобы посетители могли рассмотреть интерьер, игрушечную машину оставили без крыши и пассажирской двери. В салоне, помимо настоящего руля, установлены приборы с подсветкой.

Другими особенностями машины из конструктора стали работающие фары и переворачивающиеся «номера» — как у шпионского автомобиля из кино о Джеймсе Бонде.

В июле была показана ещё более сложна Lego-копия автомобиля — суперкара Lamborghini Sian FKP 37. «Игрушку» сделали из более чем 400 тысяч деталей, на проектирование ушло 5370 часов, а на сборку — ещё 3290 часов.