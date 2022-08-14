Aston Martin Джеймса Бонда собрали из 348 тысяч деталей Lego

Материал по теме
Lego рассказала о нюансах создания Ferrari Daytona SP3 из 3778 деталей
Марка JAC покажет в Сочи два новых кроссовера для России
Михаил Кондратьев
В Великобритании собрали игрушечный Aston Martin DB5 из Lego. Спорткар из 347 954 деталей конструктора выполнен в натуральную величину и весит чуть больше 1016 килограммов.
В июле была показана ещё более сложна Lego-копия автомобиля — суперкара Lamborghini Sian FKP 37. «Игрушку» сделали из более чем 400 тысяч деталей, на проектирование ушло 5370 часов, а на сборку — ещё 3290 часов.