Aston Martin разработает высокопроизводительные аккумуляторы совместно с Britishvolt

За последнее время фирма Britishvolt объявила о получении 2,3 миллиарда долларов от правительства Великобритании и 54 миллионов от гиганта по добыче кобальта. Ещё 264 миллиона компания собирается привлечь на строительство завода и создание научно-исследовательского центра. Также известно, что соглашения, аналогичные договору с Aston Martin, Britishvolt подписала ещё с тремя автопроизводителями. Один из них Lotus, остальные не названы.