Aston Martin разработает высокопроизводительные аккумуляторы совместно с Britishvolt

Материал по теме
Представлен Aston Martin DBX707 — самый мощный и быстрый люксовый кроссовер в мире
Шпионы сфотографировали салон обновлённого кроссовера Geely Coolray
Производитель суперкаров Aston Martin подписал соглашение о взаимопонимании с британской компанией Britishvolt. Компании совместно займутся разработкой высокопроизводительных батарей для гибридов и электромобилей.
Aston Martin собирается в 2024 году запустить в серию свой первый гибридный суперкар Valhalla. Чистый электромобиль должен выйти в 2025-м. Ещё год спустя из продажи исчезнет последняя модель марки только с ДВС. А исключительно электрокары британцы будут предлагать не ранее 2030 года.