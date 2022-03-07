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Aston Martin разработает высокопроизводительные аккумуляторы совместно с Britishvolt

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Кирилл Малышев

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Производитель суперкаров Aston Martin подписал соглашение о взаимопонимании с британской компанией Britishvolt. Компании совместно займутся разработкой высокопроизводительных батарей для гибридов и электромобилей.

  • Результатом сотрудничества должны стать доведённые до серийного воплощения тяговые аккумуляторы и системы управления ими. Все работы будут вестись в Великобритании. Где именно разместится производство, пока непонятно. Britishvolt строит собственную гигафабрику батарей, рассчитанную на выпуск аккумуляторов для 450 000 машин в год. Но она заработает только в 2027 году.
  • За последнее время фирма Britishvolt объявила о получении 2,3 миллиарда долларов от правительства Великобритании и 54 миллионов от гиганта по добыче кобальта. Ещё 264 миллиона компания собирается привлечь на строительство завода и создание научно-исследовательского центра. Также известно, что соглашения, аналогичные договору с Aston Martin, Britishvolt подписала ещё с тремя автопроизводителями. Один из них Lotus, остальные не названы.

Aston Martin собирается в 2024 году запустить в серию свой первый гибридный суперкар Valhalla. Чистый электромобиль должен выйти в 2025-м. Ещё год спустя из продажи исчезнет последняя модель марки только с ДВС. А исключительно электрокары британцы будут предлагать не ранее 2030 года.

Какими должны остаться суперкары?

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