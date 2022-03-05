Aston Martin DBX707 обошёл в дрэге Lamborghini Urus

Материал по теме
Эпоха Aston Martin только с ДВС завершится в 2026 году
Компания Continental разработала дисплей для пассажира, не отвлекающий водителя
YouTube-канал Carwow вывел на дрэг-битву одни из самых мощных серийных кроссоверов. В разгоне соревновались Aston Martin DBX707 и Lamborghini Urus.
В прошлом месяце Carwow устроил заезд Aston Martin DBS, Bentley Continental GT Speed и Ferrari Roma. В этой компании Aston Martin был самым мощным, а вот преимущество за счёт минимальной массы было на стороне Ferrari.