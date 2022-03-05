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Aston Martin DBX707 обошёл в дрэге Lamborghini Urus

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Кирилл Малышев

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YouTube-канал Carwow вывел на дрэг-битву одни из самых мощных серийных кроссоверов. В разгоне соревновались Aston Martin DBX707 и Lamborghini Urus.

  • Под капотом итальянского вседорожника — четырёхлитровый мотор V8 с двойным наддувом мощностью 650 сил и 850 Нм крутящего момента. Весит автомобиль 2220 килограммов.
  • Aston Martin DBX707 оснащён двигателем аналогичного объёма и конфигурации, но он мощнее: 707 сил и 900 Нм. Масса же ненамного больше, чем у Lamborghini — 2245 килограммов.
  • В заезде со стартом с места поначалу кроссоверы шли вровень. Затем Aston Martin стал вырываться вперёд. На финише он выиграл у Lamborghini чуть больше корпуса. Время: 11,7 и 12 секунд соответственно.
  • Старт с хода не изменил картину: «британец» уверенно реализовал перевес в мощности ещё в двух попытках. И только в соперничестве на интенсивность замедления «итальянец» сумел частично отыграться.

В прошлом месяце Carwow устроил заезд Aston Martin DBS, Bentley Continental GT Speed и Ferrari Roma. В этой компании Aston Martin был самым мощным, а вот преимущество за счёт минимальной массы было на стороне Ferrari.

За кого болели?

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