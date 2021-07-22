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Aston Martin DB11 с AMG-мотором стал мощнее к новому модельному году

Новости

Кирилл Малышев

Компания Aston Martin представила свою линейку 2022 модельного года. Одним из главных новшеств стало увеличение мощности купе DB11 V8, которое оснащается двигателем от Mercedes-AMG.

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  • Отдача четырёхлитрового агрегата с двойным наддувом выросла с 510 до 535 л.с. при неизменном крутящем моменте в 675 Нм. Разгон до сотни за 4 секунды не изменился, а вот максимальная скорость увеличилась с 300 до 309 км/ч. Кабриолет DB11 Volante тоже остался при прежней динамике (4,1 секунды), а максималка достигла тех же 309 км/ч. 
  • Для DB11 стали доступны сиденья Sports Plus, обеспечивающие лучшую поддержку тела, нежели базовые кресла. Для всех моделей предлагаются новые варианты отделки салона. Причём благодаря инновационному онлайн-конфигуратору на игровом движке их можно увидеть не только на стандартных «плоских» рисунках, но и на фоне пейзажей. 
  • Aston Martin DB11 AMR с мотором V12 на 639 сил лишился приставки AMR. Aston Martin DBS Superleggera теперь просто DBS. Кроме того, для DBS, Vantage и DBX внедрили новые дизайны колёсных дисков диаметром 21 и 23 дюйма. 

Ранее в июле компания Aston Martin представила серийную модификацию суперкупе Valhalla. У него карбоновый кузов и трёхмоторная силовая установка мощностью 950 л.с., при этом коробку суперкара лишат задней передачи. Valhalla сможет иметь как передний или задний, так и полный привод. Разгон до 100 км﻿/﻿ч у новинки займёт всего 2,5 секунды. 

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