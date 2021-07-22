Aston Martin DB11 с AMG-мотором стал мощнее к новому модельному году

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Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 1
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Кирилл Малышев
Компания Aston Martin представила свою линейку 2022 модельного года. Одним из главных новшеств стало увеличение мощности купе DB11 V8, которое оснащается двигателем от Mercedes-AMG.
Ранее в июле компания Aston Martin представила серийную модификацию суперкупе Valhalla. У него карбоновый кузов и трёхмоторная силовая установка мощностью 950 л.с., при этом коробку суперкара лишат задней передачи. Valhalla сможет иметь как передний или задний, так и полный привод. Разгон до 100 км/ч у новинки займёт всего 2,5 секунды.