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Aston Martin покажет две «захватывающие» новинки

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Дмитрий Елизаров

Британская компания Aston Martin привезёт на дизайнерскую выставку в калифорнийском Пеббл Бич сразу две новейшие модели. Обе окажутся спорткарами, но в подробности компания пока не вдаётся, обещая лишь нечто «захватывающее». Выставка откроется 21 августа.

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  • Первая новинка, названная «ультраэксклюзивной», должна напомнить о гоночной родословной бренда Aston Martin. Кроме того, спорткар будет посвящён 10-летию подразделения Q by Aston Martin, которое занимается выпуском персонализированных автомобилей и особых моделей ограниченного тиража.
  • Второй спорткар, по замыслу разработчиков, должен обеспечить «бурные эмоции и интенсивное удовольствие от вождения». Эта новинка продолжит развитие идеологии, заложенной такими моделями, как V12 Vantage и Valkyrie.
  • Помимо демонстрации совершенно новых моделей Aston Martin обещает поделиться новостями о процессе разработки суперкара Valhalla. Его прообраз был представлен ещё в июле прошлого года, однако компания продолжает работать над интерьером 950-сильного купе.

Последней премьерой компании стал Aston Martin V12 Vantage — купе, которое должно стать завершающим 12-цилиндровым «Астоном». Рассекреченный в начале марта суперкар получил 700-сильный двигатель, что позволяет называть его самым мощным Vantage в истории линейки.

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