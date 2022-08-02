Aston Martin покажет две «захватывающие» новинки

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Aston Martin откажется от разработки кроссоверов — вместо них будут суперкары
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Дмитрий Елизаров
Британская компания Aston Martin привезёт на дизайнерскую выставку в калифорнийском Пеббл Бич сразу две новейшие модели. Обе окажутся спорткарами, но в подробности компания пока не вдаётся, обещая лишь нечто «захватывающее». Выставка откроется 21 августа.
Последней премьерой компании стал Aston Martin V12 Vantage — купе, которое должно стать завершающим 12-цилиндровым «Астоном». Рассекреченный в начале марта суперкар получил 700-сильный двигатель, что позволяет называть его самым мощным Vantage в истории линейки.