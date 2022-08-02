Aston Martin покажет две «захватывающие» новинки

Британская компания Aston Martin привезёт на дизайнерскую выставку в калифорнийском Пеббл Бич сразу две новейшие модели. Обе окажутся спорткарами, но в подробности компания пока не вдаётся, обещая лишь нечто «захватывающее». Выставка откроется 21 августа.