Больше 1000 сил и 30 ассистентов: анонсирован серийный «убийца Теслы»
Кирилл Малышев
Американская компания Lucid Motors поделилась новыми подробностями о серийном седане Lucid Air, премьера которого состоится 9 сентября. Уже на старте продаж новинку оснастят комплексом помощи водителю DreamDrive, который будет поддерживать сразу 19 функций на старте продаж. Ещё восемь добавятся в процессе дальнейших апгрейдов — владельцы смогут обновлять систему по воздуху и разблокировать новые функции на уже купленных машинах, пишет Carscoops.
Система активной безопасности Lucid Air будет включать 32 сенсора. Это ультразвуковые датчики, радары различной дальности и камеры, дальнобойный лидар с высоким разрешением — он установлен спереди и анализирует обстановку перед автомобилем.
В салоне появится система слежения за состоянием водителя, она потребуется для последующего использования функций автопилота.
В производство электрокар пойдёт с автопилотом второго уровня автономности, а третий внедрят, как только позволит законодательство: он допускает отвлечение человека от процесса управления.
В разработке комплекса предотвращения аварий Lucid Motors сотрудничает с мировыми гигантами: Continental, Bosch, Here. Обновления программного обеспечения «по воздуху» будут доступны владельцам в течение всего жизненного цикла машины.
Седан Air — первая модель фирмы Lucid Motors. Серийный вариант покажут 9 сентября. Выпускать машины будут на новом заводе в Аризоне.
Для топовой комплектации декларируются выдающиеся характеристики: больше 1000 л.с., 2,5 секунды до сотни, больше 640 километров автономности и аккумулятор на 130 кВт·ч.