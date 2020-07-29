Больше 1000 сил и 30 ассистентов: анонсирован серийный «убийца Теслы»

Американская компания Lucid Motors поделилась новыми подроб­ностями о серийном седане Lucid Air, премьера которого состоится 9 сентября. Уже на старте продаж новинку оснастят комплексом помощи водителю DreamDrive, который будет поддер­живать сразу 19 функций на старте продаж. Ещё восемь добавятся в процессе дальнейших апгрейдов — владельцы смогут обновлять систему по воздуху и разблоки­ровать новые функции на уже купленных машинах, пишет Carscoops.