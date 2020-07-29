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Больше 1000 сил и 30 ассистентов: анонсирован серийный «убийца Теслы»

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Кирилл Малышев

Американская компания Lucid Motors поделилась новыми подроб­ностями о серийном седане Lucid Air, премьера которого состоится 9 сентября. Уже на старте продаж новинку оснастят комплексом помощи водителю DreamDrive, который будет поддер­живать сразу 19 функций на старте продаж. Ещё восемь добавятся в процессе дальнейших апгрейдов — владельцы смогут обновлять систему по воздуху и разблоки­ровать новые функции на уже купленных машинах, пишет Carscoops.

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  • Система активной безопасности Lucid Air будет включать 32 сенсора. Это ультра­звуковые датчики, радары различной дальности и камеры, дально­бойный лидар с высоким разреше­нием — он установлен спереди и анализи­рует обстановку перед автомобилем.

  • В салоне появится система слежения за состоянием водителя, она потребуется для последующего использо­вания функций автопилота. 

  • В производство электрокар пойдёт с автопилотом второго уровня автоном­ности, а третий внедрят, как только позволит законо­дательство: он допускает отвлечение человека от процесса управления.

  • В разработке комплекса предотвращения аварий Lucid Motors сотруд­ничает с мировыми гигантами: Continental, Bosch, Here. Обновления программного обеспе­чения «по воздуху» будут доступны владельцам в течение всего жизненного цикла машины.

  • Седан Air — первая модель фирмы Lucid Motors. Серийный вариант покажут 9 сентября. Выпускать машины будут на новом заводе в Аризоне. 

  • Для топовой комплектации декларируются выдающиеся характери­стики: больше 1000 л.с., 2,5 секунды до сотни, больше 640 километров автоном­ности и аккумулятор на 130 кВт·ч.

Состоится ли «убийца Теслы»?

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