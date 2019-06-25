Помощник осмотра Авто.ру научит грамотно проверять машину перед покупкой
КОМАНДА АВТО.РУ
Выбор автомобиля с пробегом — непростая задача для покупателя без навыков и специальных знаний. Чтобы помочь отличить хорошую машину от плохой, проверить документы и грамотно провести смотр автомобиля, мы в Авто.ру придумали Помощника, который доступен всем пользователям мобильного приложения.
Для его активации просто нажмите «Еду смотреть» под понравившимся объявлением, а когда доберётесь до машины, жмите «Я на месте» и следуйте подсказкам.
Как это работает?
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Помощник осмотра — это бот с автоматизированным сценарием в приложении сервиса.
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Помощник подскажет, какие дополнительные инструменты взять с собой и в каких условиях лучше проводить осмотр.
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На месте Помощник осмотра сверит данные, указанные в объявлении, с фактическими.
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После этого Помощник проведёт пользователя через пошаговый осмотр кузова и салона и расскажет, на что стоит обратить внимание и какими проблемами могут грозить те или иные недостатки, выявленные во время осмотра.
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В чате пользователь может оставлять свои комментарии — позднее они помогут покупателю вспомнить особенности, выявленные по ходу осмотра автомобиля, и принять окончательное решение.
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После завершения осмотра Помощник пришлёт на почту отчёт с результатами проверки. На всякий случай.