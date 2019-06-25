Помощник осмотра Авто.ру научит грамотно проверять машину перед покупкой

Выбор автомобиля с пробегом — непростая задача для покупателя без навыков и специальных знаний. Чтобы помочь отличить хорошую машину от плохой, проверить документы и грамотно провести смотр автомобиля, мы в Авто.ру придумали Помощника, который доступен всем пользователям мобильного приложения.

Для его активации просто нажмите «Еду смотреть» под понравившимся объявлением, а когда доберётесь до машины, жмите «Я на месте» и следуйте подсказкам.