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Помощник осмотра Авто.ру научит грамотно проверять машину перед покупкой

КОМАНДА АВТО.РУ

Выбор автомобиля с пробегом — непростая задача для покупателя без навыков и специальных знаний. Чтобы помочь отличить хорошую машину от плохой, проверить документы и грамотно провести смотр автомобиля, мы в Авто.ру придумали Помощника, который доступен всем пользователям мобильного приложения.

Для его активации просто нажмите «Еду смотреть» под понравившимся объявлением, а когда доберётесь до машины, жмите «Я на месте» и следуйте подсказкам.

Как это работает?

  • Помощник осмотра — это бот с автоматизированным сценарием в приложении сервиса. 

  • Помощник подскажет, какие дополнительные инструменты взять с собой и в каких условиях лучше проводить осмотр.

  • На месте Помощник осмотра сверит данные, указанные в объявлении, с фактическими.

  • После этого Помощник проведёт пользователя через пошаговый осмотр кузова и салона и расскажет, на что стоит обратить внимание и какими проблемами могут грозить те или иные недостатки, выявленные во время осмотра.

  • В чате пользователь может оставлять свои комментарии — позднее они помогут покупателю вспомнить особенности, выявленные по ходу осмотра автомобиля, и принять окончательное решение.

  • После завершения осмотра Помощник пришлёт на почту отчёт с результатами проверки. На всякий случай.

Успели воспользоваться Помощником в мобильном приложении Авто.ру?

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