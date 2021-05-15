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Стало известно, почему современный асфальт разрушается быстрее 120-летнего

Новости

Кирилл Малышев

Группа японских учёных решила проверить тезис о том, что современные бетон и асфальт разрушаются быстрее, чем аналогичные материалы, которым несколько десятков лет. Оказалось, что это не миф и не субъективное восприятие отдельных людей. На дорожные и строитель­ные материалы крайне пагубное воздей­ствие оказывает современная химия, пишет plos.org.

  • Для эксперимента взяли образцы современного асфальта и бетона из разных стран мира, японский асфальт 1960 года и бетон, которому уже 120 лет. Все их поместили в специальное устройство, имитирующее реальные условия эксплуатации этих материалов. С помощью томографа учёные в течение суток отслежи­вали все изменения, происходящие с испыту­емыми материалами.

  • Выяснилось, что даже в только что произве­дённых материалах есть примеси фталатов и фосфатов. Кон­центрация их невелика, от десяти­тысячных до сотых долей процента. Однако этого достаточно, чтобы структура начала стареть, расслаиваться и крошиться раньше времени. Инородные вещества в итоге значительно сокращают срок службы.

  • Источники плохих примесей — выхлопные газы машин, противо­гололёдные реагенты, моющие средства и пластиковые изделия. Часть их просачи­вается в бетон и асфальт уже на стадии произ­водства. Таким образом, даже только что вышедший с завода материал уже не обладает идеаль­ными свойствами. Остальная часть впиты­вается в процессе эксплуатации.

  • Авторы исследования полагают, что их открытие поможет продлить срок службы строительных и дорожных материалов. Для начала достаточно ужесточить процесс их производ­ства, защищая компоненты от нежелатель­ных примесей.

  • Ранее в России решили создать единую базу данных о состоянии дорог, информация из которой станет доступна всем желающим. Владельцев и операторов дорог обяжут передавать в систему данные о протяжён­ности сети, транс­портной инфра­структуре и местах, где чаще всего происходят ДТП. Кроме того, компании, управляющие дорогами, будут обязаны информи­ровать систему о проведении дорожных работ и техниче­ском состоянии сети.

И что теперь делать?

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