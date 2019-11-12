Мощнейший серийный автомобиль сделала консалтинговая фирма из Японии

Aspark Owl оснащён четырьмя электродвигателями, выдающими 2000 Н·м момента. На дорожных шинах полноприводный электрокар разгоняется с места до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 1,69 секунды, а до 300 км/ч — за 10,6 секунды. Максимальная скорость составляет 400 км/ч.

Аккумулятор ёмкостью 64 кВт·ч интегрирован в силовую структуру модели. На одном заряде Aspark Owl способен проехать до 450 километров, а благодаря 800-вольтовой бортовой сети аккумулятор можно полностью перезарядить за 80 минут от 44-киловаттного терминала.

Японский гиперкар оснащён карбон-керамическими тормозами с девятипоршневыми суппортами спереди и четырёхпоршневыми сзади. Подвеска — на двойных поперечных рычагах с гидравли­ческими элементами. Последние позволяют менять дорожный просвет в диапазоне от 80 до 160 милли­метров как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Кузовные панели изготовлены из армированного углеволокном пластика. Масса купе составляет 1900 килограммов. Длина модели равна 4791 милли­метру, а высота — всего 993 милли­метрам.