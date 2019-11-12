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Мощнейший серийный автомобиль сделала консалтинговая фирма из Японии

Новости

Николай Андреев

Японская компания Aspark, основным направлением бизнеса которой является консалтинг, в 2017 году решила выйти на автомобильный рынок, показав прототип электрического гиперкара Owl. Теперь представлена готовая к производству 2012-сильная версия модели — с самой мощной силовой установкой среди серийных автомобилей. До этого мощнейшим автомобилем был электрический Lotus Evija, развивающий 2000 сил.

Aspark Owl
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Aspark Owl

  • Aspark Owl оснащён четырьмя электродвигателями, выдающими 2000 Н·м момента. На дорожных шинах полноприводный электрокар разгоняется с места до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 1,69 секунды, а до 300 км/ч — за 10,6 секунды. Максимальная скорость составляет 400 км/ч.

  • Аккумулятор ёмкостью 64 кВт·ч интегрирован в силовую структуру модели. На одном заряде Aspark Owl способен проехать до 450 километров, а благодаря 800-вольтовой бортовой сети аккумулятор можно полностью перезарядить за 80 минут от 44-киловаттного терминала.

  • Японский гиперкар оснащён карбон-керамическими тормозами с девятипоршневыми суппортами спереди и четырёхпоршневыми сзади. Подвеска — на двойных поперечных рычагах с гидравли­ческими элементами. Последние позволяют менять дорожный просвет в диапазоне от 80 до 160 милли­метров как в ручном, так и в автоматическом режиме.

  • Кузовные панели изготовлены из армированного углеволокном пластика. Масса купе составляет 1900 килограммов. Длина модели равна 4791 милли­метру, а высота — всего 993 милли­метрам.

  • В салоне из-за высоты автомобиля установлены два кресла с гоночной, наклонённой назад посадкой. В оснащении есть бесключевой доступ, мультимедийная система с вертикально ориентированным дисплеем и навигацией, климат-контроль, цифровая приборная панель и два дополнительных монитора, на которые выводится картинка с боковых камер. Через мультимедийку можно выбирать четыре режима движения: городской, спортивный, для дождя/снега и «максимальное ускорение».

Aspark Owl допущен на дороги общего пользования, а всего построят 50 машин, каждая из которых стоит 2,9 миллиона евро (204,4 миллиона рублей). Производство гиперкара наладят в итальянском Турине, на заводе Manifattura Automobili Torino. Первые клиенты получат свои автомобили во втором квартале 2020 года.

2012 сил – предел для серийного автомобиля?

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