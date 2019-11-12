Мощнейший серийный автомобиль сделала консалтинговая фирма из Японии
Николай Андреев
Японская компания Aspark, основным направлением бизнеса которой является консалтинг, в 2017 году решила выйти на автомобильный рынок, показав прототип электрического гиперкара Owl. Теперь представлена готовая к производству 2012-сильная версия модели — с самой мощной силовой установкой среди серийных автомобилей. До этого мощнейшим автомобилем был электрический Lotus Evija, развивающий 2000 сил.
Aspark Owl оснащён четырьмя электродвигателями, выдающими 2000 Н·м момента. На дорожных шинах полноприводный электрокар разгоняется с места до 60 миль в час
(96,5 км/ч)за 1,69 секунды, а до 300 км/ч— за 10,6 секунды. Максимальная скорость составляет 400 км/ч.
Аккумулятор ёмкостью 64 кВт·ч интегрирован в силовую структуру модели. На одном заряде Aspark Owl способен проехать до 450 километров, а благодаря 800-вольтовой бортовой сети аккумулятор можно полностью перезарядить за 80 минут от 44-киловаттного терминала.
Японский гиперкар оснащён карбон-керамическими тормозами с девятипоршневыми суппортами спереди и четырёхпоршневыми сзади. Подвеска — на двойных поперечных рычагах с гидравлическими элементами. Последние позволяют менять дорожный просвет в диапазоне от 80 до 160 миллиметров как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Кузовные панели изготовлены из армированного углеволокном пластика. Масса купе составляет 1900 килограммов. Длина модели равна 4791 миллиметру, а высота — всего 993 миллиметрам.
В салоне из-за высоты автомобиля установлены два кресла с гоночной, наклонённой назад посадкой. В оснащении есть бесключевой доступ, мультимедийная система с вертикально ориентированным дисплеем и навигацией, климат-контроль, цифровая приборная панель и два дополнительных монитора, на которые выводится картинка с боковых камер. Через мультимедийку можно выбирать четыре режима движения: городской, спортивный, для
дождя/снегаи «максимальное ускорение».
Aspark Owl допущен на дороги общего пользования, а всего построят 50 машин, каждая из которых стоит 2,9 миллиона евро (204,4 миллиона рублей). Производство гиперкара наладят в итальянском Турине, на заводе Manifattura Automobili Torino. Первые клиенты получат свои автомобили во втором квартале 2020 года.