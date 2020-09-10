Электрогиперкар Aspark Owl назван самым быстрым на планете в разгоне до 97 км/ч

Столь быстрого разгона удалось достичь за счёт применения про­двинутой системы лонч-контроля. Детали её работы не раскры­ваются: известно лишь, что в создании электронного ассистента поучаст­вовали инженеры из итальянской инжи­ниринговой фирмы Manifattura Automobili Torino. Эта же фирма займётся сборкой купе.

Готовый к сборке Aspark Owl был показан в прошлом году в Дубае. Построенный из угле­пластика и стали гиперкар оснащается четырьмя электро­моторами совокупной мощностью 2012 л.с., что делает его не только самым быстрым, но и самым мощным серийным авто­мобилем в мире.