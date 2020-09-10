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Электрогиперкар Aspark Owl назван самым быстрым на планете в разгоне до 97 км/ч

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Дмитрий Елизаров

Японский электромобиль Aspark Owl смог разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 1,72 секунды: разработ­чики заявили, что это мировой рекорд. Для сравнения, 1914-сильный электри­ческий гиперкар Rimac C_Two ускоряется до 97 км/ч за 1,85 секунды. Компания Aspark объявила о готов­ности начать серийное производство новинки.

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  • Достижение было установлено на трассе Misano World Circuit. В тестах участвовал гиперкар на дорожных шинах Michelin Pilot Sport Cup 2. Aspark Owl оснащён четырьмя электро­двигателями, выдающими 2000 Нм момента. 

  • Столь быстрого разгона удалось достичь за счёт применения про­двинутой системы лонч-контроля. Детали её работы не раскры­ваются: известно лишь, что в создании электронного ассистента поучаст­вовали инженеры из итальянской инжи­ниринговой фирмы Manifattura Automobili Torino. Эта же фирма займётся сборкой купе.

  • Тираж модели будет ограничен 50 экзем­плярами. Цена Owl составит 2,9 миллиона евро (3,5 миллиона долларов США).

  • Готовый к сборке Aspark Owl был показан в прошлом году в Дубае. Построенный из угле­пластика и стали гиперкар оснащается четырьмя электро­моторами совокупной мощностью 2012 л.с., что делает его не только самым быстрым, но и самым мощным серийным авто­мобилем в мире.

Как считаете, закончится эта гонка когда-нибудь?

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