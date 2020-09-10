Электрогиперкар Aspark Owl назван самым быстрым на планете в разгоне до 97 км/ч
Дмитрий Елизаров
Японский электромобиль Aspark Owl смог разогнаться до 60 миль в час
Достижение было установлено на трассе Misano World Circuit. В тестах участвовал гиперкар на дорожных шинах Michelin Pilot Sport Cup 2. Aspark Owl оснащён четырьмя электродвигателями, выдающими 2000 Нм момента.
Столь быстрого разгона удалось достичь за счёт применения продвинутой системы лонч-контроля. Детали её работы не раскрываются: известно лишь, что в создании электронного ассистента поучаствовали инженеры из итальянской инжиниринговой фирмы Manifattura Automobili Torino. Эта же фирма займётся сборкой купе.
Тираж модели будет ограничен 50 экземплярами. Цена Owl составит 2,9 миллиона евро (3,5 миллиона долларов США).
Готовый к сборке Aspark Owl был показан в прошлом году в Дубае. Построенный из углепластика и стали гиперкар оснащается четырьмя электромоторами совокупной мощностью 2012 л.с., что делает его не только самым быстрым, но и самым мощным серийным автомобилем в мире.