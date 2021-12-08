Аскетичный родстер Caterham переделали в футуристический спорткар стоимостью 25 миллионов рублей

Ателье Camal Studio опубликовало рендеры необычного проекта под названием Super**GA. Это полностью открытый спорткар с ретрофутуристической внешностью, который базируется на платформе классического родстера Caterham Seven 485. Пока проект существует только на бумаге, но, по данным Carscoops, дизайнеры планируют довести его до мелкосерийной стадии: каждый будущий Super**GA оценён минимум в 300 тысяч евро, то есть 25 миллионов рублей.
- Спорткар получил принципиально иную решётку радиатора и полностью лишился передних крыльев, хотя дизайнеры сохранили необычные накладки с тыльной стороны передних колёс: в них интегрированы светодиодные фары. Диодные нити встроены и в решётку, а сами колёса предлагается увеличивать до 20 дюймов.
- Задняя часть кузовных панелей — это единая «ванная», охватывающая крылья, колёсные арки и непосредственно корму спорткара со светодиодным блоком фонарей. Его очертания перекликаются с обводами передней части. Массивный диффузор предполагается выполнять из карбона — поскольку места для выхлопной системы он не оставил, патрубки вывели по бокам.
- Салон Super**GA выглядит заметно современнее интерьера донора. Здесь имеются, к примеру, новые кресла, необычное рулевое колесо и полноценный «цифровой кокпит». Центральный тоннель выполнен полупрозрачным. Кроме того, на рендерах можно рассмотреть баллон системы впрыска закиси азота.
- Предполагается, что в силовой агрегат дизайнеры вмешиваться не будут. Тем самым Camal Super**GA сохранит двухлитровый двигатель Ford Duratec с отдачей 240 л.с.
- Компания Caterham модификацию Seven 485 сейчас не продаёт, но близкий к ней вариант исполнения Seven 420 с 210-сильным мотором стоит минимум 34 490 фунтов (40,6 тысячи евро или 3,4 миллиона рублей) при условии самостоятельной сборки. Таким образом, версия британского спорткара от итальянцев из Camal Studio будет стоить примерно в 7 раз дороже донорского автомобиля.
Camal Studio известна, в частности, по участию в проекте Aznom Palladium: это роскошный «внедорожный лимузин» на шасси Ram 1500, представленный в ноябре прошлого года. Компания Aznom планирует собрать всего 10 таких машин.