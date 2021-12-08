Аскетичный родстер Caterham переделали в футуристический спорткар стоимостью 25 миллионов рублей

Ателье Camal Studio опубликовало рендеры необычного проекта под названием Super**GA. Это полностью открытый спорткар с ретро­футури­стической внешностью, который базируется на платформе классического родстера Caterham Seven 485. Пока проект существует только на бумаге, но, по данным Carscoops, дизайнеры планируют довести его до мелко­серийной стадии: каждый будущий Super**GA оценён минимум в 300 тысяч евро, то есть 25 миллионов рублей.