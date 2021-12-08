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Аскетичный родстер Caterham переделали в футуристический спорткар стоимостью 25 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

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Ателье Camal Studio опубликовало рендеры необычного проекта под названием Super**GA. Это полностью открытый спорткар с ретро­футури­стической внешностью, который базируется на платформе классического родстера Caterham Seven 485. Пока проект существует только на бумаге, но, по данным Carscoops, дизайнеры планируют довести его до мелко­серийной стадии: каждый будущий Super**GA оценён минимум в 300 тысяч евро, то есть 25 миллионов рублей.

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  • Спорткар получил принципиально иную решётку радиатора и полностью лишился передних крыльев, хотя дизайнеры сохранили необычные накладки с тыльной стороны передних колёс: в них интегри­рованы светодиодные фары. Диодные нити встроены и в решётку, а сами колёса предлагается увеличивать до 20 дюймов.
  • Задняя часть кузовных панелей — это единая «ванная», охватывающая крылья, колёсные арки и непосред­ственно корму спорткара со светодиодным блоком фонарей. Его очертания перекликаются с обводами передней части. Массивный диффузор предполагается выполнять из карбона — поскольку места для выхлопной системы он не оставил, патрубки вывели по бокам.
  • Салон Super**GA выглядит заметно современнее интерьера донора. Здесь имеются, к примеру, новые кресла, необычное рулевое колесо и полноценный «цифровой кокпит». Центральный тоннель выполнен полу­прозрачным. Кроме того, на рендерах можно рассмотреть баллон системы впрыска закиси азота.
  • Предполагается, что в силовой агрегат дизайнеры вмешиваться не будут. Тем самым Camal Super**GA сохранит двухлитровый двигатель Ford Duratec с отдачей 240 л.с.
  • Компания Caterham модификацию Seven 485 сейчас не продаёт, но близкий к ней вариант исполнения Seven 420 с 210-сильным мотором стоит минимум 34 490 фунтов (40,6 тысячи евро или 3,4 миллиона рублей) при условии само­стоятельной сборки. Таким образом, версия британского спорткара от итальянцев из Camal Studio будет стоить примерно в 7 раз дороже донорского автомобиля.

Camal Studio известна, в частности, по участию в проекте Aznom Palladium: это роскошный «внедорожный лимузин» на шасси Ram 1500, представленный в ноябре прошлого года. Компания Aznom планирует собрать всего 10 таких машин.

Какой спорткар вам больше по нраву — итальянский или британский?

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