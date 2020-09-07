Удлинённый Audi A7 Sportback для Китая превратится из лифтбека в седан

Стандартная Audi A7 выпускается в пятидверном кузове типа лифтбек и поэтому носит фирменное наимено­вание Sportback. Шпионское фото кузова новой модели для Китая демонстри­рует, что удлинённая моди­фикация Audi A7 выйдет на рынок, как обычный трёхобъёмник, то есть вместо лифтбека станет стандартным седаном.

На какой именно платформе построена Audi A7L, достоверно не известно. Издание предполагает, что базой для новинки, которую разрабаты­вают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, стала локальная модель Volkswagen Phideon. Этот седан длиной 5050 мм возглавляет модельную линейку Volkswagen в Поднебесной.