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Удлинённый Audi A7 Sportback для Китая превратится из лифтбека в седан

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Дмитрий Елизаров

На странице CarNewsChina в Фейсбуке опубликовано изображение кузова Audi A7L — удлинённой модификации «семёрки», которую готовят к выходу на рынок Китая. Модель получит совершенно новый для неё кузов.

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  • Стандартная Audi A7 выпускается в пятидверном кузове типа лифтбек и поэтому носит фирменное наимено­вание Sportback. Шпионское фото кузова новой модели для Китая демонстри­рует, что удлинённая моди­фикация Audi A7 выйдет на рынок, как обычный трёхобъёмник, то есть вместо лифтбека станет стандартным седаном.

  • На какой именно платформе построена Audi A7L, достоверно не известно. Издание предполагает, что базой для новинки, которую разрабаты­вают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, стала локальная модель Volkswagen Phideon. Этот седан длиной 5050 мм возглавляет модельную линейку Volkswagen в Поднебесной.

  • VW Phideon базируется на платформе седана Audi A6L. Чем именно будут отличаться друг от друга Audi A7L и Audi A6L, также пока не уточняется. По данным издания, продажи новинки СП планирует начать примерно через год.

И всё-таки лифтбек или седан?

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