Удлинённый Audi A7 Sportback для Китая превратится из лифтбека в седан
Дмитрий Елизаров
На странице CarNewsChina в Фейсбуке опубликовано изображение кузова Audi A7L — удлинённой модификации «семёрки», которую готовят к выходу на рынок Китая. Модель получит совершенно новый для неё кузов.
Стандартная Audi A7 выпускается в пятидверном кузове типа лифтбек и поэтому носит фирменное наименование Sportback. Шпионское фото кузова новой модели для Китая демонстрирует, что удлинённая модификация Audi A7 выйдет на рынок, как обычный трёхобъёмник, то есть вместо лифтбека станет стандартным седаном.
На какой именно платформе построена Audi A7L, достоверно не известно. Издание предполагает, что базой для новинки, которую разрабатывают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, стала локальная модель Volkswagen Phideon. Этот седан длиной 5050 мм возглавляет модельную линейку Volkswagen в Поднебесной.
VW Phideon базируется на платформе седана Audi A6L. Чем именно будут отличаться друг от друга Audi A7L и Audi A6L, также пока не уточняется. По данным издания, продажи новинки СП планирует начать примерно через год.