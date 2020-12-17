Audi A7 могут лишить пятой двери: шпионские фото

Модели основательно переработали заднюю половину кузова начиная со средних стоек. Audi A7, судя по фото, не только стала длиннее, но и получила иную линию крыши, а также лишилась пятой двери. Теперь A7 представляет собой обычный седан с развитым багажным отделением.

По данным издания, четырёхдверную Audi A7L компания готовит для продажи на рынке Китая: здесь пользуются популярностью как удлинённые модификации, так и обычные четырёхдверные кузова. Возможно, Audi A7L станет более доступной альтернативой флагманскому седану A8.

Разрабатывается будущая новинка объединёнными усилиями инженеров Audi и концерна SAIC, на чьих мощностях её и будут производить. Примечательно, что как минимум предсерийное производство седана стартовало несколько месяцев назад: изображения готовых к сборке кузовов Audi A7L публиковались ещё в начале осени. Как именно сочетаются сборка новой модели и её параллельные доводочные испытания, неизвестно.