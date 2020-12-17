Audi A7 могут лишить пятой двери: шпионские фото
Дмитрий Елизаров
Портал Carscoops опубликовал шпионские фотографии нового варианта модели Audi A7, прототип которого заметили в Германии. Камуфляжная плёнка не смогла скрыть основного нововведения: у A7 появится удлинённая модификация в традиционном четырёхдверном кузове.
Модели основательно переработали заднюю половину кузова начиная со средних стоек. Audi A7, судя по фото, не только стала длиннее, но и получила иную линию крыши, а также лишилась пятой двери. Теперь A7 представляет собой обычный седан с развитым багажным отделением.
По данным издания, четырёхдверную Audi A7L компания готовит для продажи на рынке Китая: здесь пользуются популярностью как удлинённые модификации, так и обычные четырёхдверные кузова. Возможно, Audi A7L станет более доступной альтернативой флагманскому седану A8.
Разрабатывается будущая новинка объединёнными усилиями инженеров Audi и концерна SAIC, на чьих мощностях её и будут производить. Примечательно, что как минимум предсерийное производство седана стартовало несколько месяцев назад: изображения готовых к сборке кузовов Audi A7L публиковались ещё в начале осени. Как именно сочетаются сборка новой модели и её параллельные доводочные испытания, неизвестно.
На данный момент в Китае Audi A7 предлагается с двумя вариантами двухлитрового турбомотора на 190 и 245 л.с., семиступенчатым «роботом» и приводом на передние колёса. Какой именно двигатель получит седан A7, пока не уточняется.