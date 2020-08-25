Во Франции украли старинных автомобилей на 600 тысяч долларов

Audi S8 оказался гораздо быстрее, чем заявлял производитель

Новости

Борис Закиров

На YouTube-канале CarWow вышел ролик, в котором стоковый Audi S8 разгоняется до сотни за 3,25 секунды. Это на 0,55 секунды быстрее, чем заявляет производитель автомобиля, и сравнимо с разгоном суперкара Audi R8.

  • Есть и другие цифры: так, с 0 до 100 миль в час (161 км/ч) седан разогнался за 8,09 секунды, а четверть мили преодолел за 11,52 секунды. При этом масса автомобиля состав­ляет 2404 кило­грамма в американской спецификации.

  • Разница в показателях объясняется тем, что немецкие автопроиз­водители зачастую намеренно занижают заявленные динами­ческие характери­стики моделей. Это делается для того, чтобы даже водитель, не обладающий навыками професси­онального пилота, смог повторить заявленный результат.

  • Нынешнее поколение «заряженного» седана S8 пред­ставили в июле 2019 года. Он оснащается четырёх­литровым битурбиро­ванным V8 с отдачей в 571 л.с. и 800 Нм. Уже в базе преду­смотрено полно­управляемое шасси, привод на все четыре колеса и активный задний дифференциал.

  • В России цены на S8 начинаются с отметки в 10,29 миллиона рублей.

Одинаковая скорость, разные типы кузова. Что выберете?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение