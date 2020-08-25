Audi S8 оказался гораздо быстрее, чем заявлял производитель

Есть и другие цифры: так, с 0 до 100 миль в час (161 км/ч) седан разогнался за 8,09 секунды, а четверть мили преодолел за 11,52 секунды. При этом масса автомобиля состав­ляет 2404 кило­грамма в американской спецификации.

Разница в показателях объясняется тем, что немецкие автопроиз­водители зачастую намеренно занижают заявленные динами­ческие характери­стики моделей. Это делается для того, чтобы даже водитель, не обладающий навыками професси­онального пилота, смог повторить заявленный результат.

Нынешнее поколение «заряженного» седана S8 пред­ставили в июле 2019 года. Он оснащается четырёх­литровым битурбиро­ванным V8 с отдачей в 571 л.с. и 800 Нм. Уже в базе преду­смотрено полно­управляемое шасси, привод на все четыре колеса и активный задний дифференциал.