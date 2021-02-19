Редчайший спорткар марки Ascari 1997 года оказался никому не нужен
Дмитрий Елизаров
Ещё 13 февраля на аукционе Sotheby's было выставлено на торги очень редкое британское спорткупе Ascari Ecosse образца 1997 года. Желающих приобрести экзотический спорткар так и не нашлось, и сейчас аукционный дом продаёт его по фиксированной цене в 165 тысяч евро (чуть менее 200 тысяч долларов или 14,6 миллиона рублей).
Свою первую модель — гоночный прототип FGT, разработанный при участии знаменитого инженера Ли Ноубла — компания Ascari представила в 1995 году. Увидевшему машину на одном из европейских салонов нидерландскому гонщику Клаасу Цварту она так понравилась, что Цварт выкупил всю компанию и решил лично участвовать на FGT в гонках.
Ascari Ecosse представляет собой по сути адаптированный к дорогам общего пользования прототип FGT с одной существенной разницей. Вместо восьмицилиндровых моторов Chevrolet и Ford, используемых на трековых машинах, гражданский спорткар снабдили V8 от BMW объёмом 4,4 литра, который был дополнительно модернизирован ателье Hartge. 1250-килограммовое купе ускорялось до
100 км/чс таким мотором примерно за 4 секунды.
Именно такая версия сейчас выставлена на продажу аукционным домом. Всего Ascari собрала по разным данным от 17 до 19 экземпляров Ecosse, но машина, которую можно купить, — всего одна из двух, имеющих левое расположение руля. Кроме того, до 2019 года спорткар принадлежал семье Клааса Цварта, что делает его единственным в своём роде.
Пробег спорткара — менее 20 тысяч километров. Аукционисты отмечают, что находится он в идеальном состоянии, но за последние годы пережил замену родной пятиступенчатой механической коробки на более современную шестиступенчатую. Особо отмечается, что Ecosse не хардкорный суперкар для трек-дней, а комфортный гран-турер с отделанным кожей и карбоном салоном, премиальной акустикой и кондиционером.
В конце марта на аукционе Silverstone состоятся торги за ещё один необычный спорткар — Renault Sport Spider того же 1997 года выпуска. Такие спайдеры в Renault Sport собирали вручную и оснащали 150-сильным двухлитровым мотором от хот-хэтча Clio Williams.