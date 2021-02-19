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Редчайший спорткар марки Ascari 1997 года оказался никому не нужен

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Дмитрий Елизаров

Ещё 13 февраля на аукционе Sotheby's было выставлено на торги очень редкое британское спорткупе Ascari Ecosse образца 1997 года. Желающих приобрести экзотический спорткар так и не нашлось, и сейчас аукционный дом продаёт его по фиксиро­ванной цене в 165 тысяч евро (чуть менее 200 тысяч долларов или 14,6 миллиона рублей).

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  • Свою первую модель — гоночный прототип FGT, разра­ботанный при участии знаменитого инженера Ли Ноубла — компания Ascari пред­ставила в 1995 году. Увидев­шему машину на одном из европейских салонов нидер­ландскому гонщику Клаасу Цварту она так понравилась, что Цварт выкупил всю компанию и решил лично участвовать на FGT в гонках.

  • Ascari Ecosse представляет собой по сути адаптиро­ванный к дорогам общего пользо­вания прототип FGT с одной суще­ственной разницей. Вместо восьми­цилин­дровых моторов Chevrolet и Ford, используемых на трековых машинах, гражданский спорткар снабдили V8 от BMW объёмом 4,4 литра, который был дополнительно модерни­зирован ателье Hartge. 1250-кило­граммовое купе ускорялось до 100 км/ч с таким мотором примерно за 4 секунды.

  • Именно такая версия сейчас выставлена на продажу аукционным домом. Всего Ascari собрала по разным данным от 17 до 19 экзем­пляров Ecosse, но машина, которую можно купить, — всего одна из двух, имеющих левое распо­ложение руля. Кроме того, до 2019 года спорткар принад­лежал семье Клааса Цварта, что делает его един­ственным в своём роде.

  • Пробег спорткара — менее 20 тысяч кило­метров. Аукционисты отмечают, что находится он в идеальном состоянии, но за последние годы пережил замену родной пятиступен­чатой механической коробки на более современную шести­ступенчатую. Особо отмечается, что Ecosse не хардкорный суперкар для трек-дней, а комфортный гран-турер с отделанным кожей и карбоном салоном, премиальной акустикой и кондиционером.

  • В конце марта на аукционе Silverstone состоятся торги за ещё один необычный спорткар — Renault Sport Spider того же 1997 года выпуска. Такие спайдеры в Renault Sport собирали вручную и оснащали 150-сильным двух­литровым мотором от хот-хэтча Clio Williams.

Предпочли бы очень редкий спорткар или машину известной марки за ту же цену?

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