В Сеть попали фотографии маленького кроссовера Alfa Romeo

В Женеве представители итальян­ской марки заявляли, что кроссовер получит гибридную силовую установку с возмож­ностью зарядки от внешних источников, а также полностью электри­че­ский режим движения.

По слухам, Tonale построят на передне­приводной плат­форме Small US Wide с попе­речным располо­жением двигателя, на которой бази­руются кроссоверы Jeep Renegade и Compass. Каждый из них может оснащаться 190-сильной гибридной установкой с 1,3-литро ­вым турбо­мотором и двумя электро­двигателями — один из них установ­лен на задней оси.