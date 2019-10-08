В Сеть попали фотографии маленького кроссовера Alfa Romeo
Николай Андреев
Компания Alfa Romeo в рамках закрытых фокус-групп провела показ серийного компактного кроссовера Tonale. Вместе с итальянским вседорожником экспонировались Audi Q3, BMW X2, Range Rover Evoque, а также Nissan Qashqai. Фотографии с мероприятия оказались в Сети и попали изданию Al Volante.
Серийный Alfa Romeo Tonale будет практически точной копией одноимённого концепта, представленного весной на Женевском автосалоне. Отличия заключаются в более крупной оптике, полноценных зеркалах заднего вида и привычных ручках на передних дверях (сзади – фирменные потайные, расположенные рядом с окнами).
В Женеве представители итальянской марки заявляли, что кроссовер получит гибридную силовую установку с возможностью зарядки от внешних источников, а также полностью электрический режим движения.
По слухам, Tonale построят на переднеприводной платформе Small US Wide с поперечным расположением двигателя, на которой базируются кроссоверы Jeep Renegade и Compass. Каждый из них может оснащаться 190-сильной гибридной установкой
с 1,3-литровым турбомотором и двумя электродвигателями — один из них установлен на задней оси.
В продажу кроссовер Alfa Romeo Tonale поступит в 2021 году.