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В Сеть попали фотографии маленького кроссовера Alfa Romeo

Новости

Николай Андреев

Компания Alfa Romeo в рамках закрытых фокус-групп провела показ серийного ком­пактного кроссовера Tonale. Вместе с итальян­ским все­дорожником экспони­ровались Audi Q3, BMW X2, Range Rover Evoque, а также Nissan Qashqai. Фото­графии с меро­приятия оказались в Сети и попали изданию Al Volante.

Alfa Romeo Tonale
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Alfa Romeo Tonale

  • Серийный Alfa Romeo Tonale будет практи­чески точной копией одно­имённого концепта, пред­став­ленного весной на Женев­ском авто­салоне. Отличия заключа­ются в более крупной оптике, полно­ценных зеркалах заднего вида и привыч­ных ручках на передних дверях (сзади – фирменные потайные, располо­женные рядом с окнами).

Концепт Alfa Romeo Tonale
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Концепт Alfa Romeo Tonale

  • В Женеве представители итальян­ской марки заявляли, что кроссовер получит гибридную силовую установку с возмож­ностью зарядки от внешних источников, а также полностью электри­че­ский режим движения.

  • По слухам, Tonale построят на передне­приводной плат­форме Small US Wide с попе­речным располо­жением двигателя, на которой бази­руются кроссоверы Jeep Renegade и Compass. Каждый из них может оснащаться 190-сильной гибридной установкой с 1,3-литро­вым турбо­мотором и двумя электро­двигателями — один из них установ­лен на задней оси.

  • В продажу кроссовер Alfa Romeo Tonale поступит в 2021 году.

Какой Alfa Romeo Tonale выглядит лучше?

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