Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale оказался гибридом

Alfa Romeo Tonale оснащен гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от сети. Её технические характеристики не раскрываются – известно только то, что электромотор приводит заднюю ось.

У Tonale есть система выбора режимов движения с тремя положениями: Dynamic, Natural и Advance E. Первое гарантирует максимальную отдачу двигателей, второе – оптимальный баланс между динамикой и экономичностью, а Advance E позволяет передвигаться в полностью электрическом режиме.

По слухам, кроссовер Alfa Romeo построят на платформе Small US Wide (она изначально предполагает передний привод), на которой базируются кроссоверы Jeep Renegade и Compass.