Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale оказался гибридом
Николай Андреев
Гвоздём экспозиции компании Alfa Romeo на Женевском автосалоне стал концепт Tonale. Он показывает, каким итальянцы видят свой будущий компактный кроссовер. Машина названа в честь одного из перевалов в Альпах, по аналогии с большим кроссовером Stelvio.
Alfa Romeo Tonale оснащен гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от сети. Её технические характеристики не раскрываются – известно только то, что электромотор приводит заднюю ось.
У Tonale есть система выбора режимов движения с тремя положениями: Dynamic, Natural и Advance E. Первое гарантирует максимальную отдачу двигателей, второе – оптимальный баланс между динамикой и экономичностью, а Advance E позволяет передвигаться в полностью электрическом режиме.
По слухам, кроссовер Alfa Romeo построят на платформе Small US Wide (она изначально предполагает передний привод), на которой базируются кроссоверы Jeep Renegade и Compass.
Во внешности концепта читается множество цитат на другие модели Alfa Romeo. Например, трёхсекционные фары напоминают купе SZ и Brera, замаскированные ручки задних дверей – 156 и Giulietta.
В салоне c четырьмя отдельными креслами есть 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, пульты управления климатом, которые встроены в боковые дефлекторы вентиляции, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы – помимо прочего, она получила два раздела: Alfista для общения с фанатами марки и Paddock для покупки фирменных аксессуаров и скачивания обновлений.
Когда появится серийная Alfa Romeo Tonale, не сообщается.