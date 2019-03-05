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Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale оказался гибридом

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Николай Андреев

Гвоздём экспозиции компании Alfa Romeo на Женевском автосалоне стал концепт Tonale. Он показывает, каким итальянцы видят свой будущий компактный кроссовер. Машина названа в честь одного из перевалов в Альпах, по аналогии с большим кроссовером Stelvio. 

Alfa Romeo Tonale
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Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale оснащен гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от сети. Её технические характеристики не раскрываются – известно только то, что электромотор приводит заднюю ось.

У Tonale есть система выбора режимов движения с тремя положениями: Dynamic, Natural и Advance E. Первое гарантирует максимальную отдачу двигателей, второе – оптимальный баланс между динамикой и экономичностью, а Advance E позволяет передвигаться в полностью электрическом режиме.

По слухам, кроссовер Alfa Romeo построят на платформе Small US Wide (она изначально предполагает передний привод), на которой базируются кроссоверы Jeep Renegade и Compass.

  • Во внешности концепта читается множество цитат на другие модели Alfa Romeo. Например, трёхсекционные фары напоминают купе SZ и Brera, замаскированные ручки задних дверей – 156 и Giulietta.

  • В салоне c четырьмя отдельными креслами есть 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, пульты управления климатом, которые встроены в боковые дефлекторы вентиляции, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы – помимо прочего, она получила два раздела: Alfista для общения с фанатами марки и Paddock для покупки фирменных аксессуаров и скачивания обновлений.

  • Когда появится серийная Alfa Romeo Tonale, не сообщается.

В Tonale сразу узнаётся Alfa Romeo?

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