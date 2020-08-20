Раздавленный деревом Subaru Forester превратили в арт-объект, просто установив табличку
Дмитрий Елизаров
Автомобиль Subaru Forester жителей Чикаго Джо Мазримаса и Дайаны Левитт был полностью уничтожен упавшим на него деревом. Но его владельцы, пишет BlockClubChicago, отнеслись к ситуации с достойным уважения юмором, сделав из останков машины местную достопримечательность.
Дерево свалилось на кроссовер во время грозы. После того, как ствол удалили местные коммунальные службы, выяснилось, что восстановлению автомобиль не подлежит.
Владельцы Форестера, вместо того, чтобы отправить остов кроссовера на свалку и получить страховое возмещение, решили превратить его в элемент стрит-арта. Рядом с раздавленным автомобилем они установили табличку, оформленную в музейной стилистике.
Табличка содержит название «скульптуры» — Smoosh («Сплюснутый») и её описание: «Смешанная техника (Старый клён, Subaru 2011 года). Неизвестный художник». Кроме того, на табличку нанесён QR-код, просканировав который, можно получить ссылку на видео с удалением упавшего дерева с автомобиля.
Как отнеслись к креативу Мазримаса и Левитт местные власти, пока неизвестно.