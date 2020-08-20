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Раздавленный деревом Subaru Forester превратили в арт-объект, просто установив табличку

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Дмитрий Елизаров

Автомобиль Subaru Forester жителей Чикаго Джо Мазримаса и Дайаны Левитт был полностью уничтожен упавшим на него деревом. Но его владельцы, пишет BlockClubChicago, отнеслись к ситуации с достойным уважения юмором, сделав из останков машины местную достопримечательность.

  • Дерево свалилось на кроссовер во время грозы. После того, как ствол удалили местные коммунальные службы, выяснилось, что восстановлению автомобиль не подлежит.

  • Владельцы Форестера, вместо того, чтобы отправить остов кроссовера на свалку и получить страховое возмещение, решили превратить его в элемент стрит-арта. Рядом с раздавленным автомобилем они установили табличку, оформленную в музейной стилистике.

  • Табличка содержит название «скульптуры» — Smoosh («Сплюснутый») и её описание: «Смешанная техника (Старый клён, Subaru 2011 года). Неизвестный художник». Кроме того, на табличку нанесён QR-код, просканировав который, можно получить ссылку на видео с удалением упавшего дерева с автомобиля.

  • Как отнеслись к креативу Мазримаса и Левитт местные власти, пока неизвестно.

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