Раздавленный деревом Subaru Forester превратили в арт-объект, просто установив табличку

Дерево свалилось на кроссовер во время грозы. После того, как ствол удалили местные коммунальные службы, выяснилось, что восстановлению автомобиль не подлежит.

Владельцы Форестера, вместо того, чтобы отправить остов кроссовера на свалку и получить страховое возмещение, решили превратить его в элемент стрит-арта. Рядом с раздавленным автомобилем они установили табличку, оформленную в музейной стилистике.

Табличка содержит название «скульптуры» — Smoosh («Сплюснутый») и её описание: «Смешанная техника (Старый клён, Subaru 2011 года). Неизвестный художник». Кроме того, на табличку нанесён QR-код, просканировав который, можно получить ссылку на видео с удалением упавшего дерева с автомобиля.