62 года в одних руках: на аукцион выставлен роскошный кабриолет Mercedes-Benz 220

Гелик разрисовали в древнемексиканском стиле — вышло очень ярко

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Кирилл Малышев

Мексиканские художники Мария и Якобо Анхелес при поддержке концерна Daimler превратили Mercedes-Benz G-класса в яркий арт-объект. Его раскрасили в стиле древней мексиканской культуры, пишет Autoevolution.

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  • В разных частях брутальный внедорожник раскрашен разными узорами. Образ придуман по мотивам орнаментов Сапотекской цивили­зации, которая располагалась на месте современного мексикан­ского штата Оахака.

  • Чтобы проект стал ещё популярнее, немецкий концерн заручился поддержкой Энрике Ольверы, известного мексикан­ского шеф-повара и менеджера ресторанов в Мехико и Нью-Йорке, а также в штате Оахака. Последний пред­ставляет гурманам возмож­ность познако­миться с традиционной сапотекской культурой.

  • В новом поколении Гелендваген не в первый раз становится арт-объектом. В сентябре шеф-дизайнер Мерседеса Горден Вагенер и художе­ственный руково­дитель направ­ления мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло представили очень странный спорткар – на базе рамного G-класса. А в декабре сам Mercedes-Benz показал Гелик в ливрее «под новогодний подарок».

Поиздевались над машиной или сделали красивее?

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