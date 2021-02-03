Гелик разрисовали в древнемексиканском стиле — вышло очень ярко

В разных частях брутальный внедорожник раскрашен разными узорами. Образ придуман по мотивам орнаментов Сапотекской цивили­зации, которая располагалась на месте современного мексикан­ского штата Оахака.

Чтобы проект стал ещё популярнее, немецкий концерн заручился поддержкой Энрике Ольверы, известного мексикан­ского шеф-повара и менеджера ресторанов в Мехико и Нью-Йорке, а также в штате Оахака. Последний пред­ставляет гурманам возмож­ность познако­миться с традиционной сапотекской культурой.