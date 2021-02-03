Гелик разрисовали в древнемексиканском стиле — вышло очень ярко
Кирилл Малышев
Мексиканские художники Мария и Якобо Анхелес при поддержке концерна Daimler превратили Mercedes-Benz
В разных частях брутальный внедорожник раскрашен разными узорами. Образ придуман по мотивам орнаментов Сапотекской цивилизации, которая располагалась на месте современного мексиканского штата Оахака.
Чтобы проект стал ещё популярнее, немецкий концерн заручился поддержкой Энрике Ольверы, известного мексиканского шеф-повара и менеджера ресторанов в Мехико и Нью-Йорке, а также в штате Оахака. Последний представляет гурманам возможность познакомиться с традиционной сапотекской культурой.
В новом поколении Гелендваген не в первый раз становится арт-объектом. В сентябре шеф-дизайнер Мерседеса Горден Вагенер и художественный руководитель направления мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло представили очень странный спорткар – на базе рамного
G-класса.А в декабре сам Mercedes-Benz показал Гелик в ливрее «под новогодний подарок».