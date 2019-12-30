Volkswagen Arteon доедет до России с двумя моторами
Андрей Шульдешов
В базе данных Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для четырёхдверки Arteon — большого лифтбека на платформе MQB, который является ближайшим родственником седана Volkswagen Passat.
Согласно ОТТС, в Россию Arteon приедет с двухлитровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 190 и 280 лошадиных сил, а также с передним или с полным приводом. В обоих случаях моторы работают с семиступенчатым роботом DSG, а вот топливо заявлено разное: для базового мотора минимальное октановое число — 95, а 280-сильный агрегат рассчитан на
98-йбензин.
В список оборудования российского Arteon входят обязательная у нас система ЭРА-ГЛОНАСС, парковочный ассистент, люк с электроприводом и солнечной батареей, адаптивный круиз-контроль, дополнительный отопитель с дистанционным управлением и многое другое.
В Европе моторная гамма «Артеона» богаче: помимо бензиновых «турбочетвёрок», у него есть и два двухлитровых дизельных агрегата мощностью 190 или 240 лошадиных сил. Коробка передач — всё тот же семиступенчатый робот. В Германии цены на Arteon начинаются с отметки в 41 145 евро, это 2,85 миллиона рублей.
Volkswagen Arteon пришёл на смену модели Passat CC и был представлен в 2017 году. В России он должен был появиться в 2019 году, однако дебют отложили на год.