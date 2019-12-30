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Volkswagen Arteon доедет до России с двумя моторами

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Андрей Шульдешов

В базе данных Росстандарта появилось одобрение типа транс­портного средства (ОТТС) для четырёх­дверки Arteon — большого лифтбека на платформе MQB, который является ближайшим родствен­ником седана Volkswagen Passat.

  • Согласно ОТТС, в Россию Arteon приедет с двух­литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 190 и 280 лошадиных сил, а также с передним или с полным приводом. В обоих случаях моторы работают с семи­ступенчатым роботом DSG, а вот топливо заявлено разное: для базового мотора минимальное октановое число — 95, а 280-сильный агрегат рассчитан на 98-й бензин.

  • В список оборудования российского Arteon входят обязательная у нас система ЭРА-ГЛОНАСС, парковочный ассистент, люк с электро­приводом и солнечной батареей, адаптивный круиз-контроль, дополни­тельный отопитель с дистанци­онным управлением и многое другое.

  • В Европе моторная гамма «Артеона» богаче: помимо бензиновых «турбо­четвёрок», у него есть и два двухлитровых дизельных агрегата мощностью 190 или 240 лошадиных сил. Коробка передач — всё тот же семи­ступен­чатый робот. В Германии цены на Arteon начинаются с отметки в 41 145 евро, это 2,85 миллиона рублей.

  • Volkswagen Arteon пришёл на смену модели Passat CC и был представлен в 2017 году. В России он должен был появиться в 2019 году, однако дебют отложили на год.

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