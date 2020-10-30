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Не продержался и пяти месяцев: Volkswagen Arteon покинул российский рынок

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Дмитрий Елизаров

В России прекращены продажи лифтбека Volkswagen Arteon: описание модели исчезло с офици­ального сайта, в конфи­гураторе Arteon также отсут­ствует. Продавалась пятидверка в РФ только пять месяцев, с июня по октябрь, и присут­ствовала в нашей стране лишь в двух комп­лектациях. Между тем в Volkswagen не исключили возмож­ность восстанов­ления поставок модели, но уже в обновлённом варианте.

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  • В 2019 году VW Arteon был сертифи­цирован для россий­ского рынка с двумя силовыми агрегатами, двух­литровыми «турбо­четвёрками» на 190 и 280 л.с. Однако на рынок преемник VW Passat CC вышел только с младшим из них, шедшим в паре с семиступен­чатым «роботом» и приводом только на передние колёса.

  • Две богатые фиксированные комп­лектации, в которых можно было приобрести Артеон, оцени­вались в 2 639 000 и 2 999 000 рублей — это сопо­ставимо со стоимостью лифтбека Audi A5 Sportback с аналогичным мотором.

  • По данным «Авторевю», в итоге в России было продано лишь около сотни машин. Издание утверждает, что продажи модели не возобно­вятся. Теперь марка в этом сегменте представ­лена только седаном Passat по цене от 1 949 000 рублей. Официальный пред­ставитель Volkswagen между тем заявил Журналу Авто.ру, что компания рассматри­вает возмож­ность привезти в Россию обновлённую модель Arteon.

  • Рестайлинговая версия дебютиро­вала прошлым летом, превратив­шись в целое семейство. Помимо доработанной внешности, модерни­зированного интерьера и расширения моторной гаммы у Arteon появились моди­фикация в кузове «шутинг-брейк», а также «горячая» версия Arteon R с 320-сильным мотором. Цены в Германии начинаются от 43 524 евро (50,8 тысячи долларов или 4 милли­она рублей).

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