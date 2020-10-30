Не продержался и пяти месяцев: Volkswagen Arteon покинул российский рынок

В 2019 году VW Arteon был сертифи­цирован для россий­ского рынка с двумя силовыми агрегатами, двух­литровыми «турбо­четвёрками» на 190 и 280 л.с. Однако на рынок преемник VW Passat CC вышел только с младшим из них, шедшим в паре с семиступен­чатым «роботом» и приводом только на передние колёса.

Две богатые фиксированные комп­лектации, в которых можно было приобрести Артеон, оцени­вались в 2 639 000 и 2 999 000 рублей — это сопо­ставимо со стоимостью лифтбека Audi A5 Sportback с аналогичным мотором.

По данным «Авторевю», в итоге в России было продано лишь около сотни машин. Издание утверждает, что продажи модели не возобно­вятся. Теперь марка в этом сегменте представ­лена только седаном Passat по цене от 1 949 000 рублей. Официальный пред­ставитель Volkswagen между тем заявил Журналу Авто.ру, что компания рассматри­вает возмож­ность привезти в Россию обновлённую модель Arteon.