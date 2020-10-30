Не продержался и пяти месяцев: Volkswagen Arteon покинул российский рынок
Дмитрий Елизаров
В России прекращены продажи лифтбека Volkswagen Arteon: описание модели исчезло с официального сайта, в конфигураторе Arteon также отсутствует. Продавалась пятидверка в РФ только пять месяцев, с июня по октябрь, и присутствовала в нашей стране лишь в двух комплектациях. Между тем в Volkswagen не исключили возможность восстановления поставок модели, но уже в обновлённом варианте.
В 2019 году VW Arteon был сертифицирован для российского рынка с двумя силовыми агрегатами, двухлитровыми «турбочетвёрками» на 190 и 280 л.с. Однако на рынок преемник VW Passat CC вышел только с младшим из них, шедшим в паре с семиступенчатым «роботом» и приводом только на передние колёса.
Две богатые фиксированные комплектации, в которых можно было приобрести Артеон, оценивались в
2 639 000и 2 999 000рублей — это сопоставимо со стоимостью лифтбека Audi A5 Sportback с аналогичным мотором.
По данным «Авторевю», в итоге в России было продано лишь около сотни машин. Издание утверждает, что продажи модели не возобновятся. Теперь марка в этом сегменте представлена только седаном Passat по цене от
1 949 000рублей. Официальный представитель Volkswagen между тем заявил Журналу Авто.ру, что компания рассматривает возможность привезти в Россию обновлённую модель Arteon.
Рестайлинговая версия дебютировала прошлым летом, превратившись в целое семейство. Помимо доработанной внешности, модернизированного интерьера и расширения моторной гаммы у Arteon появились модификация в кузове «шутинг-брейк», а также «горячая» версия Arteon R с 320-сильным мотором. Цены в Германии начинаются от 43 524 евро (50,8 тысячи долларов или 4 миллиона рублей).