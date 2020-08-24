Серийный спортуниверсал VW Arteon R без камуфляжа сняли на видео

Отличиями R-версии станут более развитый передний бампер и задний диффузор, 20-дюймовые колёсные диски, мощные тормоза с фирмен­ными синими суппортами и спортивная выхлопная система. Динамиче­ские характери­стики универсала пока не раскрыты. Производитель рас­секретит недостающие данные ближе к старту продаж, дата которого ещё не озвучена.



Кузовом универсал семейство Arteon обзавелось в ходе недавнего рестайлинга. Тогда же были обнародо­ваны некоторые характери­стики его «заряженной» версии с литерой R, однако на момент премьеры дебютанты носили статус пред­серийных прототипов.