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Серийный спортуниверсал VW Arteon R без камуфляжа сняли на видео

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Дмитрий Елизаров

Новый универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake R поймали на немецком авто­дроме Нюрбург­ринг безо всякого камуфляжа. Видео опублико­вано YouTube-каналом Auto Addiction. «Заря­жен­ный» универсал оснастят 320-сильным турбо­мотором, семиступен­чатым «роботом» и системой полного привода.

  • Отличиями R-версии станут более развитый передний бампер и задний диффузор, 20-дюймовые колёсные диски, мощные тормоза с фирмен­ными синими суппортами и спортивная выхлопная система. Динамиче­ские характери­стики универсала пока не раскрыты. Производитель рас­секретит недостающие данные ближе к старту продаж, дата которого ещё не озвучена.

  • Кузовом универсал семейство Arteon обзавелось в ходе недавнего рестайлинга. Тогда же были обнародо­ваны некоторые характери­стики его «заряженной» версии с литерой R, однако на момент премьеры дебютанты носили статус пред­серийных прототипов.

  • Обновлённый лифтбек VW Arteon в России уже можно заказать: стоит он минимум 2 639 000 рублей.

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