Серийный спортуниверсал VW Arteon R без камуфляжа сняли на видео
Дмитрий Елизаров
Новый универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake R поймали на немецком автодроме Нюрбургринг безо всякого камуфляжа. Видео опубликовано YouTube-каналом Auto Addiction. «Заряженный» универсал оснастят 320-сильным турбомотором, семиступенчатым «роботом» и системой полного привода.
Отличиями R-версии станут более развитый передний бампер и задний диффузор, 20-дюймовые колёсные диски, мощные тормоза с фирменными синими суппортами и спортивная выхлопная система. Динамические характеристики универсала пока не раскрыты. Производитель рассекретит недостающие данные ближе к старту продаж, дата которого ещё не озвучена.
Кузовом универсал семейство Arteon обзавелось в ходе недавнего рестайлинга. Тогда же были обнародованы некоторые характеристики его «заряженной» версии с литерой R, однако на момент премьеры дебютанты носили статус предсерийных прототипов.
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2 639 000рублей.