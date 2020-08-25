В Китае рассекретили ещё не анонсированный кросс-универсал Volkswagen Arteon

Созданная специально для рынка Китая моди­фикация универсала снабжена лёгким обвесом из некрашеного пластика. Состоит он из накладок на бампера, пороги и колёсные арки. Изменены по срав­нению с европейским Arteon Shooting Brake и настройки подвески: у кросс-универсала увеличен дорожный просвет, а на крыше появились серебри­стые рейлинги.

Для новой модификации заявлен только один силовой агрегат: двух­литровый турбомотор на 220 л.с. в паре с семи­ступен­чатым «роботом» DSG и приводом на передние колёса. Официально о возмож­ности появления полно­приводных универсалов пока не заяв­лялось, но, по данным AutoHome, такие версии выйдут на рынок в будущем.