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В Китае рассекретили ещё не анонсированный кросс-универсал Volkswagen Arteon

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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen рассекретила в Китае ранее не анонсиро­вавшуюся вседорожную моди­фикацию рестай­лингового Arteon Shooting Brake. Как пишет AutoHome, отличаться от европей­ского «шутинг-брейка» вседорожный универсал будет не только обликом.

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  • Созданная специально для рынка Китая моди­фикация универсала снабжена лёгким обвесом из некрашеного пластика. Состоит он из накладок на бампера, пороги и колёсные арки. Изменены по срав­нению с европейским Arteon Shooting Brake и настройки подвески: у кросс-универсала увеличен дорожный просвет, а на крыше появились серебри­стые рейлинги.

  • Для новой модификации заявлен только один силовой агрегат: двух­литровый турбомотор на 220 л.с. в паре с семи­ступен­чатым «роботом» DSG и приводом на передние колёса. Официально о возмож­ности появления полно­приводных универсалов пока не заяв­лялось, но, по данным AutoHome, такие версии выйдут на рынок в будущем.

  • Выпуском новинки, которую в Китае будут продавать под названием Volkwagen CC Safari Edition, займётся совместное предприятие FAW-Volkswagen. О возмож­ности появления кросс-универсала где-либо, кроме Китая, производитель не сообщает.

Как вам китайский эксперимент?

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