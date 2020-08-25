В Китае рассекретили ещё не анонсированный кросс-универсал Volkswagen Arteon
Дмитрий Елизаров
Компания Volkswagen рассекретила в Китае ранее не анонсировавшуюся вседорожную модификацию рестайлингового Arteon Shooting Brake. Как пишет AutoHome, отличаться от европейского «шутинг-брейка» вседорожный универсал будет не только обликом.
Созданная специально для рынка Китая модификация универсала снабжена лёгким обвесом из некрашеного пластика. Состоит он из накладок на бампера, пороги и колёсные арки. Изменены по сравнению с европейским Arteon Shooting Brake и настройки подвески: у кросс-универсала увеличен дорожный просвет, а на крыше появились серебристые рейлинги.
Для новой модификации заявлен только один силовой агрегат: двухлитровый турбомотор на 220 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом» DSG и приводом на передние колёса. Официально о возможности появления полноприводных универсалов пока не заявлялось, но, по данным AutoHome, такие версии выйдут на рынок в будущем.
Выпуском новинки, которую в Китае будут продавать под названием Volkwagen CC Safari Edition, займётся совместное предприятие FAW-Volkswagen. О возможности появления кросс-универсала где-либо, кроме Китая, производитель не сообщает.