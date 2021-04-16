Марка Nissan представит новый X-Trail в Китае: первое видео

В Москве пройдёт выставка кастомов — на глубине 12 метров

Новости

Дмитрий Елизаров

Организаторы ежегодного мероприятия Art Custom Draft, которое пройдёт в Москве в эти выходные, выбрали для проведения выставки необычное место — подземелья игрового проекта «Мос­лабиринт». На глубину 12 метров обещают опустить не только компактные дизайнер­ские арт-объекты, но и выставочные мотоциклы, и даже тюнинго­ванные автомобили.

1/24

  • Экспозиция выставки кастомного дизайна расположится на площади более 2500 квадратных метров. Территорию поделят на тематические зоны, посвящённые разным направле­ниям дизайнерского тюнинга — например, окраске и графике кузовов, а также гравировке и отделке салонов.

  • На Art Custom Draft можно будет изучить продукцию локальных произво­дителей комплектующих, которые занимаются компо­нентами для тюнинга кузовов, интерьеров и ходовой части. Кроме того, запланиро­вана дополни­тельная программа со скетч-баттлами, музыкаль­ными выступле­ниями, благо­творитель­ным аукционом и конкурсами.

  • Организаторы называют выставку стартом сезона для всех поклонников редких и доработанных автомобилей, винтажных мотоциклов и разно­образного тематического арта. 

  • Art Custom Draft пройдёт в «Мослабиринте» на улице Талалихина в Москве 17 и 18 апреля. Билеты можно приобрести на Timepad.Ru. Авто.ру выступает партнёром мероприятия.

Посетили бы такое мероприятие?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение