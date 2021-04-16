В Москве пройдёт выставка кастомов — на глубине 12 метров
Дмитрий Елизаров
Организаторы ежегодного мероприятия Art Custom Draft, которое пройдёт в Москве в эти выходные, выбрали для проведения выставки необычное место — подземелья игрового проекта «Мослабиринт». На глубину 12 метров обещают опустить не только компактные дизайнерские арт-объекты, но и выставочные мотоциклы, и даже тюнингованные автомобили.
Экспозиция выставки кастомного дизайна расположится на площади более 2500 квадратных метров. Территорию поделят на тематические зоны, посвящённые разным направлениям дизайнерского тюнинга — например, окраске и графике кузовов, а также гравировке и отделке салонов.
На Art Custom Draft можно будет изучить продукцию локальных производителей комплектующих, которые занимаются компонентами для тюнинга кузовов, интерьеров и ходовой части. Кроме того, запланирована дополнительная программа со скетч-баттлами, музыкальными выступлениями, благотворительным аукционом и конкурсами.
Организаторы называют выставку стартом сезона для всех поклонников редких и доработанных автомобилей, винтажных мотоциклов и разнообразного тематического арта.
Art Custom Draft пройдёт в «Мослабиринте» на улице Талалихина в Москве 17 и 18 апреля. Билеты можно приобрести на Timepad.Ru. Авто.ру выступает партнёром мероприятия.