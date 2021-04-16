В Москве пройдёт выставка кастомов — на глубине 12 метров

Экспозиция выставки кастомного дизайна расположится на площади более 2500 квадратных метров. Территорию поделят на тематические зоны, посвящённые разным направле­ниям дизайнерского тюнинга — например, окраске и графике кузовов, а также гравировке и отделке салонов.

На Art Custom Draft можно будет изучить продукцию локальных произво­дителей комплектующих, которые занимаются компо­нентами для тюнинга кузовов, интерьеров и ходовой части. Кроме того, запланиро­вана дополни­тельная программа со скетч-баттлами, музыкаль­ными выступле­ниями, благо­творитель­ным аукционом и конкурсами.

Организаторы называют выставку стартом сезона для всех поклонников редких и доработанных автомобилей, винтажных мотоциклов и разно­образного тематического арта.