Маленький кроссовер Alfa Romeo покажут в Женеве
Второй кроссовер в модельной линейке Alfa Romeo появится уже в 2019 году, а его премьера состоится на автосалоне в Женеве в марте. Об этом пишет издание Autoblog.gr.
Какую платформу получит новинка – пока непонятно. Autoblog.gr пишет о платформе Giorgio от седана Giulia и кроссовера Stelvio, с базовым задним приводом и опциональным полным.
Но издание Motor1 утверждает, что компактную модель построят на «тележке» FCA Small Wide, которая используется на Jeep Renegade и Fiat 500X. Такая платформа дешевле в производстве и в изначально предполагает передний привод.
Выпускать новую модель будут на итальянском заводе альянса FCA в Помильяно-д’Арко, где сейчас собирают хэтчбеки Fiat Panda. Позже их производство перенесут в Польшу.
Пока у марки Alfa Romeo один кроссовер – среднеразмерный Stelvio, который конкурирует с Audi Q5, BMW X3 и Volvo XC60.
Позже на базе Stelvio построят флагманский кроссовер, который получит гибридную силовую установку. Точных сроков появления этой модели пока нет.