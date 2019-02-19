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Маленький кроссовер Alfa Romeo покажут в Женеве

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Второй кроссовер в модельной линейке Alfa Romeo появится уже в 2019 году, а его премьера состоится на автосалоне в Женеве в марте. Об этом пишет издание Autoblog.gr.

Alfa Romeo Stelvio

Какую платформу получит новинка – пока непонятно. Autoblog.gr пишет о платформе Giorgio от седана Giulia и кроссовера Stelvio, с базовым задним приводом и опциональным полным.

Но издание Motor1 утверждает, что компактную модель построят на «тележке» FCA Small Wide, которая используется на Jeep Renegade и Fiat 500X. Такая платформа дешевле в производстве и в изначально предполагает передний привод.

Выпускать новую модель будут на итальянском заводе альянса FCA в Помильяно-д’Арко, где сейчас собирают хэтчбеки Fiat Panda. Позже их производство перенесут в Польшу.

  • Пока у марки Alfa Romeo один кроссовер – среднеразмерный Stelvio, который конкурирует с Audi Q5, BMW X3 и Volvo XC60.

  • Позже на базе Stelvio построят флагманский кроссовер, который получит гибридную силовую установку. Точных сроков появления этой модели пока нет.

А вы знаете, на какой платформе построена ваша машина?

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