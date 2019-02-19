Маленький кроссовер Alfa Romeo покажут в Женеве

Какую платформу получит новинка – пока непонятно. Autoblog.gr пишет о платформе Giorgio от седана Giulia и кроссовера Stelvio, с базовым задним приводом и опциональным полным.

Но издание Motor1 утверждает, что компактную модель построят на «тележке» FCA Small Wide, которая используется на Jeep Renegade и Fiat 500X. Такая платформа дешевле в производстве и в изначально предполагает передний привод.

Выпускать новую модель будут на итальянском заводе альянса FCA в Помильяно-д’Арко, где сейчас собирают хэтчбеки Fiat Panda. Позже их производство перенесут в Польшу.