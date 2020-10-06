Стартап Arrival экс-главы Yota доработал электрофургон для DHL и Royal Mail
Дмитрий Елизаров
Британская компания Arrival показала бета-версию своего коммерческого фургона, предназначенного в первую очередь для служб доставки. Как пишет InsideEVs, обширный пакет изменений, которые пережил проект, согласован с потенциальными покупателями фургона, в числе которых DHL и Royal Mail.
Если альфа-версия фургона имела угловатый футуристичный облик, то новая модификация получила более традиционный (и более обтекаемый) внешний вид с привычными сдвижными дверями.
Подробные изображения интерьера пока не опубликованы, но на тех рендерах, что уже имеются, можно разглядеть минималистично оформленное место водителя с огромным планшетным экраном.
При разработке нового дизайна фургона учитывались отзывы, полученные на альфа-версию проекта от заказчиков и инвесторов. Среди них не только альянс Hyundai-Kia, инвестировавший в Arrival более 100 миллионов долларов в расчёте на доступ к проекту, но и американская логистическая компания UPS. Она уже заказала у фирмы Дениса Свердлова 10 тысяч экземпляров фургона, заключив контракт на 400 миллионов евро (471 миллион долларов).
В основе конструкции фургона лежит модульная платформа-скейтборд, позволяющая в широких пределах масштабировать модель под требования конкретного заказчика. Кузов фургона будет выполняться из особых термопластичных композитов, что позволит собирать электромобили на небольших микрофабриках площадью около 10 тысяч кв. м: такие кузова не требуют сварки или окраски.
Технические характеристики вэна Arrival пока официально не раскрывает. По предварительным данным, фургон сможет проезжать на одной зарядке до 480 километров и перевозить до 4 тонн груза.