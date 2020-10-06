Стартап Arrival экс-главы Yota доработал электрофургон для DHL и Royal Mail

Если альфа-версия фургона имела угловатый футури­стичный облик, то новая моди­фикация получила более традици­онный (и более обтекаемый) внешний вид с привычными сдвижными дверями.

Подробные изображения интерьера пока не опублико­ваны, но на тех рендерах, что уже имеются, можно разглядеть минимали­стично оформ­ленное место водителя с огромным планшетным экраном.

При разработке нового дизайна фургона учиты­вались отзывы, полученные на альфа-версию проекта от заказчиков и инвесторов. Среди них не только альянс Hyundai-Kia, инвестировавший в Arrival более 100 миллионов долларов в расчёте на доступ к проекту, но и американская логисти­ческая компания UPS. Она уже заказала у фирмы Дениса Свердлова 10 тысяч экзем­пляров фургона, заключив контракт на 400 миллионов евро (471 миллион долларов).

В основе конструкции фургона лежит модульная платформа-скейтборд, позволяющая в широких пределах масштаби­ровать модель под требования конкретного заказчика. Кузов фургона будет выполняться из особых термо­пластичных композитов, что позволит собирать электро­мобили на небольших микро­фабриках площадью около 10 тысяч кв. м: такие кузова не требуют сварки или окраски.