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Американская служба доставки заказала 10 000 электрофургонов у экс-главы Yota

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Николай Андреев

Стартап Arrival, основанный в Велико­британии бывшим директором Yota Group Денисом Свердловым, получил заказ от амери­канской службы доставки UPS (United Parcel Service) на поставку 10 000 электри­ческих фургонов. По контракту, в будущем UPS сможет докупить ещё 10 000 электро­каров в приоритетном порядке.

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  • Первые 10 000 электро­фургонов Arrival соберут в Велико­британии, Европе и Северной Америке и поставят компании UPS до 2024 года. Согласно информации издания The Guardian, сумма контракта составляет 400 миллионов евро. UPS стал партнёром Arrival и его стратеги­ческим инвестором ещё в 2016 году, но ранее не заказывал у него электро­мобили.

  • Стартап Arrival создал модульную платформу и электриче­ский фургон Gen 2.0 EV для внутри­городских перевозок. Максимальный запас хода модели 480 кило­метров, грузо­подъёмность — 4250 килограммов. По плану, серийное производ­ство Gen 2.0 EV начнётся в 2021 году, а его стоимость составит 35 000 фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей).

Ранее компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали в Arrival 100 миллионов евро, купив 3,33 процента акций фирмы. Её стоимость сейчас превышает три милли­арда евро — это один из самых дорогих стартапов Великобритании.

Стоит ли заказывать так много автомобилей у стартапа?

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