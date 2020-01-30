Американская служба доставки заказала 10 000 электрофургонов у экс-главы Yota

Первые 10 000 электро­фургонов Arrival соберут в Велико­британии, Европе и Северной Америке и поставят компании UPS до 2024 года. Согласно информации издания The Guardian, сумма контракта составляет 400 миллионов евро. UPS стал партнёром Arrival и его стратеги­ческим инвестором ещё в 2016 году, но ранее не заказывал у него электро­мобили.