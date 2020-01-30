Американская служба доставки заказала 10 000 электрофургонов у экс-главы Yota
Николай Андреев
Стартап Arrival, основанный в Великобритании бывшим директором Yota Group Денисом Свердловым, получил заказ от американской службы доставки UPS (United Parcel Service) на поставку 10 000 электрических фургонов. По контракту, в будущем UPS сможет докупить ещё 10 000 электрокаров в приоритетном порядке.
Первые 10 000 электрофургонов Arrival соберут в Великобритании, Европе и Северной Америке и поставят компании UPS до 2024 года. Согласно информации издания The Guardian, сумма контракта составляет 400 миллионов евро. UPS стал партнёром Arrival и его стратегическим инвестором ещё в 2016 году, но ранее не заказывал у него электромобили.
Стартап Arrival создал модульную платформу и электрический фургон Gen 2.0 EV для внутригородских перевозок. Максимальный запас хода модели 480 километров, грузоподъёмность — 4250 килограммов. По плану, серийное производство Gen 2.0 EV начнётся в 2021 году, а его стоимость составит 35 000 фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей).
Ранее компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали в Arrival 100 миллионов евро, купив 3,33 процента акций фирмы. Её стоимость сейчас превышает три миллиарда евро — это один из самых дорогих стартапов Великобритании.