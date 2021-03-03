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Британский стартап, созданный российским бизнесменом, готов начать тесты первого электрофургона

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Кирилл Малышев

Британский стартап Arrival, основанный бывшим главой компании Yota Денисом Свердловым, объявил о готовности к дорожным тестам своего электриче­ского фургона. Они начнутся в Англии будущим летом, а серийное произ­водство должно стартовать в третьем квартале 2022 года, сообщается на сайте разработчика.

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  • Одновременно стали известны некоторые спецификации машины. По желанию заказчика ёмкость аккуму­ляторного блока может составлять от 44 до 133 кВт⋅ч. Запас хода не сообщается, но, скорее всего, он будет в пределах 250–500 километров.

  • Длина фургона варьируется от 5,1 до 6,5 метра. Вмещать Arrival будет до 2,4 кубометра на метр длины грузового отсека. По массе — до 1975 кило­граммов. Произво­дитель обещает сравнимую с дизель­ными LCV цену, но впослед­ствии электрофургон обойдётся дешевле за счёт меньших трат на эксплуатацию.

  • В минималистичном интерьере видно только три детали: кресло, руль и огромный «планшет» диагональю 15,6 дюйма. У водителя будет множество ассистентов: круговой видео­обзор на 360 градусов, «цифровые» зеркала заднего вида в виде камер с дисплеями, сканер дорожных знаков, авто­торможение, контроль рядности и другие функции. Из атрибутов комфорта упомина­ются климат-контроль и обогрев сиденья.

  • В октябре 2020 года компания Arrival показала бета-версию коммер­ческого фургона для служб доставки. Обширный пакет изменений согласован с потенциаль­ными покупателями фургона, в числе которых DHL и Royal Mail. В проект инвестировал 100 млн долларов концерн Hyundai-Kia, а служба UPS заказала сразу 10 000 машин.

Верите в успех стартапа с российским вдохновителем?

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