Британский стартап, созданный российским бизнесменом, готов начать тесты первого электрофургона

Одновременно стали известны некоторые спецификации машины. По желанию заказчика ёмкость аккуму­ляторного блока может составлять от 44 до 133 кВт⋅ч. Запас хода не сообщается, но, скорее всего, он будет в пределах 250–500 километров.

Длина фургона варьируется от 5,1 до 6,5 метра. Вмещать Arrival будет до 2,4 кубометра на метр длины грузового отсека. По массе — до 1975 кило­граммов. Произво­дитель обещает сравнимую с дизель­ными LCV цену, но впослед­ствии электрофургон обойдётся дешевле за счёт меньших трат на эксплуатацию.

В минималистичном интерьере видно только три детали: кресло, руль и огромный «планшет» диагональю 15,6 дюйма. У водителя будет множество ассистентов: круговой видео­обзор на 360 градусов, «цифровые» зеркала заднего вида в виде камер с дисплеями, сканер дорожных знаков, авто­торможение, контроль рядности и другие функции. Из атрибутов комфорта упомина­ются климат-контроль и обогрев сиденья.