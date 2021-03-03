Британский стартап, созданный российским бизнесменом, готов начать тесты первого электрофургона
Кирилл Малышев
Британский стартап Arrival, основанный бывшим главой компании Yota Денисом Свердловым, объявил о готовности к дорожным тестам своего электрического фургона. Они начнутся в Англии будущим летом, а серийное производство должно стартовать в третьем квартале 2022 года, сообщается на сайте разработчика.
Одновременно стали известны некоторые спецификации машины. По желанию заказчика ёмкость аккумуляторного блока может составлять от 44 до 133 кВт⋅ч. Запас хода не сообщается, но, скорее всего, он будет в пределах 250–500 километров.
Длина фургона варьируется от 5,1 до 6,5 метра. Вмещать Arrival будет до 2,4 кубометра на метр длины грузового отсека. По массе — до 1975 килограммов. Производитель обещает сравнимую с дизельными LCV цену, но впоследствии электрофургон обойдётся дешевле за счёт меньших трат на эксплуатацию.
В минималистичном интерьере видно только три детали: кресло, руль и огромный «планшет» диагональю 15,6 дюйма. У водителя будет множество ассистентов: круговой видеообзор на 360 градусов, «цифровые» зеркала заднего вида в виде камер с дисплеями, сканер дорожных знаков, автоторможение, контроль рядности и другие функции. Из атрибутов комфорта упоминаются климат-контроль и обогрев сиденья.
В октябре 2020 года компания Arrival показала бета-версию коммерческого фургона для служб доставки. Обширный пакет изменений согласован с потенциальными покупателями фургона, в числе которых DHL и Royal Mail. В проект инвестировал 100 млн долларов концерн Hyundai-Kia, а служба UPS заказала сразу 10 000 машин.