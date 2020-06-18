На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

Британский стартап российского экс-чиновника представил электробус-экран

Новости

Александр Евдокимов

Основанный россиянином Денисом Свердловым (бывший замглавы Минком­связи и экс-глава Yota) британский стартап Arrival показал первые изображения своего полностью электри­ческого автобуса. Из особен­ностей – салон-трансформер и огромное количество экранов снаружи и внутри.

1/5

  • На эскизах, которые оказались в распоряжении портала The Verge, видно, что машина буквально увешана экранами. Панели снаружи могут использо­ваться не только для указания маршрута и остановок, но и помогать регулировать потоки пассажиров, определяя двери для посадки и высадки, или транслировать рекламу.

  • На многочисленных экранах в салоне также демонстри­руются детали маршрута, а к некоторым экранам будут «привязаны» точки бесконтакт­ной оплаты проезда. Конструкция салона позволяет легко менять количество и конфи­гурацию располо­жения сидений. Ещё одной «фишкой» электробуса создатели называют прозрачную стеклянную панель на всю длину крыши.

  • В Arrival пока не сообщают технические харак­теристики своего автобуса. Нет информации и о сроках появления «живых» машин, хотя стартап уже разместил видео с ходовых испытаний прототипа электробуса.

1/3

Базирующийся в Лондоне проект Arrival (основан в 2015 году, до 2017 года назывался Charge) принадлежит Денису Свердлову более чем на 80%, пишет Forbes. Компания позицио­нирует себя как разработчик и произво­дитель электро­мобилей второго поколения: их особен­ность в том, что такие машины должны стоить примерно столько же, сколько их аналоги с бензиновыми и дизельными моторами. При этом выпускать автопродукцию предпола­гается на локальных «микро­фабриках», расположенных в «точках спроса».

Главная разработка компании — собственное программное обеспе­чение и модульная платформа с аккуму­лятором, электро­двигателем и трансмиссией. Кроме электро­бусов, в модельном ряду компании также заявлены легковые электро­мобили для такси и каршеринга, грузовые фургоны и автоматизи­рованные машины-доставщики. И всё это может быть объединено в одну транспортную систему для более простого управ­ления автопарком. У Arrival есть инженерные и производ­ственные мощности в США, Германии, Израиле, России и Велико­британии; компания сообщает, что в её штате более 800 человек.

Готовые автомобили Arrival обещает представить уже в 2020 году, а полноценный запуск производ­ства намечался на 2021 год, хотя из-за коронавируса сроки могут сдвинуться. При этом в январе 2020 года Arrival заявила о том, что партнёром стартапа стали компании Hyundai и Kia, которые инвести­ровали 100 миллионов евро в проект совместной разработки электро­мобилей. В том же месяце стало известно, что американский почтовый гигант UPS заказал Arrival поставку до 2024 года 10 000 развозных электро­фургонов, сумма заказа составила не менее 400 миллионов евро.

Готовы представить автобус Arrival на российских дорогах?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение