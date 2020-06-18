Британский стартап российского экс-чиновника представил электробус-экран
Александр Евдокимов
Основанный россиянином Денисом Свердловым (бывший замглавы Минкомсвязи и экс-глава Yota) британский стартап Arrival показал первые изображения своего полностью электрического автобуса. Из особенностей – салон-трансформер и огромное количество экранов снаружи и внутри.
На эскизах, которые оказались в распоряжении портала The Verge, видно, что машина буквально увешана экранами. Панели снаружи могут использоваться не только для указания маршрута и остановок, но и помогать регулировать потоки пассажиров, определяя двери для посадки и высадки, или транслировать рекламу.
На многочисленных экранах в салоне также демонстрируются детали маршрута, а к некоторым экранам будут «привязаны» точки бесконтактной оплаты проезда. Конструкция салона позволяет легко менять количество и конфигурацию расположения сидений. Ещё одной «фишкой» электробуса создатели называют прозрачную стеклянную панель на всю длину крыши.
В Arrival пока не сообщают технические характеристики своего автобуса. Нет информации и о сроках появления «живых» машин, хотя стартап уже разместил видео с ходовых испытаний прототипа электробуса.
Базирующийся в Лондоне проект Arrival (основан в 2015 году, до 2017 года назывался Charge) принадлежит Денису Свердлову более чем на 80%, пишет Forbes. Компания позиционирует себя как разработчик и производитель электромобилей второго поколения: их особенность в том, что такие машины должны стоить примерно столько же, сколько их аналоги с бензиновыми и дизельными моторами. При этом выпускать автопродукцию предполагается на локальных «микрофабриках», расположенных в «точках спроса».
Главная разработка компании — собственное программное обеспечение и модульная платформа с аккумулятором, электродвигателем и трансмиссией. Кроме электробусов, в модельном ряду компании также заявлены легковые электромобили для такси и каршеринга, грузовые фургоны и автоматизированные машины-доставщики. И всё это может быть объединено в одну транспортную систему для более простого управления автопарком. У Arrival есть инженерные и производственные мощности в США, Германии, Израиле, России и Великобритании; компания сообщает, что в её штате более 800 человек.
Готовые автомобили Arrival обещает представить уже в 2020 году, а полноценный запуск производства намечался на 2021 год, хотя