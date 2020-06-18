Британский стартап российского экс-чиновника представил электробус-экран

Базирующийся в Лондоне проект Arrival (основан в 2015 году, до 2017 года назывался Charge) принадлежит Денису Свердлову более чем на 80%, пишет Forbes. Компания позицио­нирует себя как разработчик и произво­дитель электро­мобилей второго поколения: их особен­ность в том, что такие машины должны стоить примерно столько же, сколько их аналоги с бензиновыми и дизельными моторами. При этом выпускать автопродукцию предпола­гается на локальных «микро­фабриках», расположенных в «точках спроса».

Главная разработка компании — собственное программное обеспе­чение и модульная платформа с аккуму­лятором, электро­двигателем и трансмиссией. Кроме электро­бусов, в модельном ряду компании также заявлены легковые электро­мобили для такси и каршеринга, грузовые фургоны и автоматизи­рованные машины-доставщики. И всё это может быть объединено в одну транспортную систему для более простого управ­ления автопарком. У Arrival есть инженерные и производ­ственные мощности в США, Германии, Израиле, России и Велико­британии; компания сообщает, что в её штате более 800 человек.